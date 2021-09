ME präsentiert: Sons Of Kemet auf Tour 2022 – hier die Termine

Vier Alben hat die britische Jazzband Sons Of Kemet seit ihrer Gründung im Jahr 2011 bereits veröffentlicht. Ihr aktuelles Album BLACK TO THE FUTURE erschien im Mai 2021. ME-Autor Frank Sawatzki vergab satte 5,5 von sechs möglichen Sterne und fasste seinen Eindruck in seiner Rezension so zusammen: „Shabaka Hutchings Band verwandelt die aktuellen Proteste und Klagen der afroamerikanischen Community in eindrucksvollen Jazz, der weit über Jazz hinaus reicht.“ Nun haben Sons Of Kemet eine Tour angekündigt – präsentiert vom Musikexpress.

Sons Of Kemet auf Deutschland-Tour 2022 – die Termine:

07.02.2022 München, Strom

08.02.2022 Hamburg, Mojo

14.02.2022 Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld

15.02.2022 Berlin, Festsaal Kreuzberg