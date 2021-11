Megan Thee Stallion veröffentlicht Halloween-Album: SOMETHING FOR THEE HOTTIES

Megan Thee Stallion liefert pünktlich zu Halloween ein neues Mixtape „from thee archives“. Mit SOMETHING FOR THE HOTTIES verkürzt die Rapperin die Wartezeit auf ihr zweites Studioalbum. Das Tape ist vor allem eine Compilation aus bisher unveröffentlichter Musik und Freestyle-Tracks.

Empfehlung der Redaktion Megan Thee Stallion spricht sich gegen das Abtreibungsgesetz in Texas aus

Megan Thee Stallion sorgt zur Zeit für viel Gesprächsstoff. Mit einer Fast-Food Kette in den USA brachte sie kürzlich eine gemeinsam vermarktete, ziemlich scharfe Sauce heraus. An anderer Stelle sorgte sie mit einem noch etwas schärferen „Hellraiser“-Kostüm für Schlagzeilen und Memes auf Social Media. Am allerschärfsten: Zusätzlich steht die 26-jährige Texanerin kurz vor ihrem Abschluss an der Texas Southern University.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Megan Thee Stallion (@theestallion)

Megan verschreckt Politiker in Musikvideo zu „Thot Shit“

SOMETHING FOR THEE HOTTIES ist nun ihr Halloween-Beitrag, wie das Cover bereits verrät. Das Mixtape besteht aus fünf Freestyles und lauter unveröffentlichten Songs aus vergangenen Projekten. Neben den Producern LilJuMadeDaBeat, Juicy J, OG Parker & Co. war sie selbst ebenfalls an der Produktion der Compilation verantwortlich. So steuerte sie etwa den Klavier-Part zu „Megan’s Piano“ bei.

Im Juni veröffentlichte sie bereits ein Musikvideo zur Single „Thot Shit“, bei der Megan und ihre Background-Tänzerinnen einem erzkonservativen Politiker gehörig auf den Geist gehen.

Letztes Jahr machte Megan Thee Stallion mit ihrem Debüt-Album GOOD NEWS auf sich aufmerksam und dominierte dabei die Jahresendlisten. Außerdem landete sie auf dem Cover des „Time Magazine“ und veröffentlichte mit „WAP“ den wahrscheinlich kontroversesten Pop-Song des Jahres, gemeinsam mit Cardi B. Bei den Grammy Awards wurde sie als „Best New Artist“ ausgezeichnet.

Studioalbum soll 2022 erscheinen

SOMETHING FOR THEE HOTTIES ist als Geschenk für ihre Fans gedacht und soll nun die Wartezeit bis zum zweiten Album verkürzen. Dieses soll 2022 erscheinen.

SOMETHING FOR THEE HOTTIES Tracklist:

Tuned In Freestyle Megan Monday Freestyle Trippy Skit (feat. Juicy J) South Side Forever Freestyle Outta Town Freestyle Megan´s Piano VickeeLo and Dino Btw Skit Eat It All Of It Warning Kitty Kat Tina Snow Interlude God´s Favorite Let Me See It Opposite Day Freakend Bae Goals Pipe Up Bless The Booth Freestyle Thot Shit To Thee Hotties