Missbrauchsvorwürfe gegen Samra: Nika Irani fordert Entschuldigung

Foto: AFP via Getty Images, INA FASSBENDER. All rights reserved.

Am Dienstag (15. Juni) berichtete Nika Irani in drei Beiträgen auf Instagram, von Rapper Samra sexuell missbraucht worden zu sein. In dem Post erklärte sie auch, was vorgefallen sei.

Irani fordert eine Entschuldigung vom Rapper

Laut Nika Irani hat sie im Juni 2020 einen Abend mit dem Deutschrapper in seinem Studio in Brandenburg verbracht. Dieser habe sie unter dem Vorwand, ihr sein Studio zeigen zu wollen, dort hingefahren. Nachdem beide dort ankamen und einige Zeit zusammen mit Samras Bruder verbracht hatten, habe der 26-Jährige sich selber bei Aufnahmen zeigen wollen. Als die beiden jedoch ins besagte Studio hinaufgingen, habe der Rapper Irani in ein Schlafzimmer gedrängt und sie dort sexuell missbraucht. In ihren Instagram-Stories und in zwei weiteren Beiträgen hebt sie hervor, dass sie keine Anzeige bei der Polizei erstatten wolle, sondern eine Entschuldigung vom Rapper fordere.

Ich werde Samra erst verzeihen, wenn er sich WIRKLICH von Herzen bei mir und den anderen Frauen entschuldigt und uns erklärt was sein Fehler war und was er das nächste Mal besser macht.

Weiterführend erklärte Irani jedoch, dass auch mit der Entschuldigung die Erfahrungen immer bleiben. Seit ihrem Statement haben sich weitere Frauen bei ihr gemeldet, einige DMs veröffentlichte das Erotikmodel anschließend als Screenshots in ihrer Story. Sie berichteten ihr, ähnliche Erfahrungen mit Samra gemacht zu haben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nika irani (@playgirlnikaaaaa)

Vom Rapper sowie von seinem Label Universal Music kamen bislang keine konkreten Statements zu den Vorwürfen. Momentan vermuten viele auf Social Media, dass ein zum selben Zeitpunkt wie die Anschuldigungen hochgeladenes Boomerang mit erhobenen Mittelfingern als Antwort auf die Vorwürfe gemeint sein könnten. Konkrete Zusammenhänge gibt es dazu jedoch nicht. Der gebürtige Berliner hat mittlerweile seine Kommentarfunktion ausgeschaltet, nachdem er einige Statements mit Bezug auf die Vorwürfe gelöscht haben soll.

Außerdem erwähnte Irani in ihrer Stellungnahme, dass auch einer der Rapper der 187 Strassenbande bereits sexuell übergriffig gegenüber der 22-Jährigen gewesen sein soll. Und dass ihr solche Situationen in der Rap-Szene öfters passiert seien. Auch hier kam bislang kein Statement vom Rapper selbst.

Victim-Blaming

Wie auch bereits Diffus berichtete, erhielt Nika Irani neben Zuspruch auch viel Kritik und Mutmaßungen hinsichtlich der Richtigkeit ihrer Aussagen. Dabei wurde Irani mehrfach unterstellt, sich die Geschichte ausgedacht zu haben. Auch dazu bezog die gebürtige Berlinerin in ihrer Instagram-Story Stellung und erklärte:

Es ist einfach herzzerreißend, dass es wirkliche Menschen gibt, die mir nicht glauben, als wäre das etwas, was mir gefällt. Als wäre es etwas Cooles. Es ist erbärmlich und mir ist es peinlich, dass ich jemals dahin gegangen bin und es ist peinlich, dass mich Leute auf diese Sache ansprechen, weil es privat ist und weh tut und ich mich schäme, aber ich habe es veröffentlicht, damit es einfach niemand anderem passiert!!!

Auch der Instagram-Account von Irani wurde mittlerweile gelöscht. Doch eröffnete sie ein neuen – dort fordert sie weiter dazu auf, ihre Geschichte zu teilen, sodass es für Rapper und Künstler, die gegenüber Frauen sexuell Übergriff gewesen sind, Konsequenzen gibt.

Auch Rapperin Shirin David veröffentlichte eine Stellungnahme in ihrer Instagram-Story zu den Anschuldigungen, dass Irani lüge. Dort gab die gebürtige Hamburgerin Statistiken an, aus denen hervorging, dass jede siebte Frau in Deutschland von sexueller Gewalt betroffen sei. Außerdem informierte die Deutschrapperin darin, dass nur drei Prozent dabei falsche Anschuldigungen seien. David schilderte, dass das Lügen über sexuellen Missbrauch demnach nicht so verbreitet sei, wie meist behauptet. Auch die 26-Jährige forderte mehr Respekt gegenüber Frauen von Rappern und in der Rap-Szene und erklärte, ihre kommende Single vom 25. Juni auf den 2. Juli zu verschieben. Der Grund: In dem Song wird auch Samra erwähnt und diese Zeile soll nun herausgenommen werden.

Für Hilfs- und Beratungsangebote bei sexuellem Missbrauch kann man – auch anonym – folgende Nummer kontaktieren: 0800-22 55 530.