Jubiläum: Diese Filme werden 2019 tatsächlich schon 10 Jahre alt

Next Image

Foto: Senator. All rights reserved.

„Und dafür haben wir den Holocaust überlebt?“: Das Kriegsdrama „Lebanon“ zeigt eines der furchtbarsten Kapitel in der jüngeren Geschichte des Nahen Ostens.

Foto: ProKino. All rights reserved.

„Hachiko“ braucht keinen Oscar, keine Fantasiesummen an den Kinokassen und auch nicht die ganz große kreative Leistung: „Hachiko“ ist einfach unverschämt emotional und wird das auch in 30 Jahren noch sein.

Foto: Alive. All rights reserved.

Ebenfalls aus 2009: An Lars von Triers „Antichrist“ knabbern wir noch heute.

Wusstet Ihr, dass „Precious“ Based on the Novel ‘Push’ by Sapphire ist? Finden wir bis heute irgendwie witzig.

Foto: Koch Media. All rights reserved.

„Moon“: 2009 hatte Sam Rockwell noch keinen Oscar und David Bowies Sohn Duncan Jones seinen Ruf als toller Newcomer in Hollywood noch nicht verspielt. Beides hat sich mittlerweile geändert.

Foto: Fox. All rights reserved.

In „96 Hours“ wütet Liam Neeson wie ein Tornado durch Paris und begeisterte damit Zuschauer auf der ganzen Welt. Schade, dass Leeson danach ein bisschen auf dem Genre hängenblieb und am Fließband uninteressante Actionfilme abgedreht hat.

Foto: Facebook, 20th Century Fox. All rights reserved.

James Cameron arbeitet schon seit vielen Jahren an einer Fortsetzung zu „Avatar“

Foto: Paramount. All rights reserved.

Foto: Concorde. All rights reserved.

In diesem starken Jahrgang gewann „The Hurt Locker“ den Oscar als Bester Film. Zum Glück wusste die Academy nichts von dem peinlichen deutschen Titel: „Tödliches Kommando“.

Foto: Warner Home Video. All rights reserved.

Foto: CLA. All rights reserved.

Foto: Warner Home. All rights reserved.

Foto: Paramount. All rights reserved.

Foto: Warner Bros. All rights reserved.

Schon 2009 drehte Wes Anderson einen Spielfilm mit Puppen. Auf „Der fantastische Mr. Fox“ folgte 2018 dann „Isle of Dogs“.

Foto: Sony Pictures Home Entertainment. All rights reserved.

Foto: Sony. All rights reserved.

Christoph Waltz in „Inglourious Bastards“. Für den Österreicher bedeutete die Rolle den Durchbruch in Hollywood.

In wenigen Tagen kommt „Schindlers Liste“ noch einmal in Deutschland in die Kinos. Der Film wird 2019 25 Jahre alt, genauso wie „Pulp Fiction“, „Der König der Löwen“ oder „Die Verurteilten“. Aber wir wollen nicht, dass Ihr Euch jetzt wahnsinnig alt fühlt und blicken deshalb auf ein anderes fantastisches Filmjahr zurück.

Durchbruch für Christoph Waltz und Xavier Dolan

2009, das war damals schon klar, ein großartiges Jahr für das Kino, das mit einer spannenden Oscar-Verleihung gekrönt wurde, in der „The Hurt Locker“ gegen James Camerons 3D-Revolution „Avatar“ antrat. Weitere Player waren damals: Tarantino und Christoph Waltz, Liam Neeson und die Insekten-Aliens, die in „District 9“ zum weltweiten Überraschungshit wurden.

In der obrigen Bildergalerie findet Ihr nicht nur einige der größten Blockbuster des Jahres 2009, sondern auch Filme, die den Durchbruch von Talenten bedeuteten, die in den folgenden 10 Jahren bis heute das Medium prägen sollten. So wurde die französische „Twilight“-Synchronstimme von Taylor Lautner schlagartig zum neuen Regieliebling der Indie-Welt und eine Hackerin zum Inbegriff der Emanzipation.

Kooperation

Wir wünschen viel Spaß mit der Bildergalerie. Haltet das Taschentuch bereit, denn ein gewisser Vierbeiner wird Euch direkt die Tränen in die Augen treiben.