Nach acht Jahren Pause: Sade veröffentlicht neue Musik

Nachdem Sade Adu acht Jahre lang keine neue Musik veröffentlicht hat, verkündete Ava DuVernay nun auf Twitter, die Sängerin würde einen Song zum Soundtrack ihres Disney-Films „A Wrinkle in Time“ (Deutsch: „Das Zeiträtsel“) beisteuern.

„Flower of the Universe“ laute der Titel, so die Regisseurin. „Ich dachte nie, sie würde ‚ja’ sagen, aber ich habe trotzdem gefragt“, schrieb DuVernay außerdem.

I never thought she’d say yes, but asked anyway. She was kind + giving. A goddess. We began a journey together that I’ll never forget. Proud to announce that Sade has created an original song for WRINKLE IN TIME. It’s entitled “Flower of the Universe.” And it’s a dream come true. pic.twitter.com/FdXrZ1MFMO

— Ava DuVernay (@ava) 20. Februar 2018