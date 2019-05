Nah dran beim #SEATsounds Kiosk Konzert in München

„Thanks for causing some chaos with us in München” – Alice Phoebe Lou fühlt sich sichtlich wohl, als ihre Band unter frenetischem Jubel ihr Set am Kiosk 1917 in der Münchner Tiergartenstraße beendet. Wobei das mit dem Chaos dann doch etwas geflunkert ist – denn das Publikum ist genauso zahlreich wie höflich. Gut 500 Besucher lauschen entspannt bei Drinks und Snacks vom Kiosk den Auftritten bei strahlendem Sonnenschein. Den Konzertauftakt bildete der gechillte Lo-Fi-Disco-Sound von RAS, als perfekter Soundtrack zum Sundowner des ersten unserer #SEATsounds Kiosk Konzerte 2019 – kein Wunder, dass sie von Alice als Support ausgesucht wurden. Unserem Main Act ist danach anzumerken, wo sie sich am Wohlsten fühlt: auf Augenhöhe mit ihren zahlreich erschienenen Fans.

Aftermovie

Über die Acts

Alice Phoebe Lou

Alice Phoebe Lous äußerst unabhängige Herangehensweise an ihre Musik hat der Singer-Songerwriterin ein kreatives Selbstvertrauen gegeben, das durch ihren fesselnden Gesang und ihre anmutige Musik besticht. Alice hat ihren eigenen Blues-Folk-Sound entwickelt, der auf den Straßen Berlins zu hören ist, und bereits bei einer großen Community von Musikliebhabern Gefallen findet.

RAS

RAS ist das neue Lo-Fi-Disco-Projekt von Dekel Adin, Eden Leshem und Guy Gefen. Allein mit Vintage Equipment, Gitarre und Bongos ausgestattet, gelingt dem Trio auf ihrem selbstbetitelten Debut ein verschlungenes Gewirr aus Disco, Funk, Balearic mit Lo-Fi-Charme –mäandernde Jams, zeitlos wie zeitgemäß gleichermaßen.

Weitere Infos gibt es auf unserer Themenseite