Neu auf Amazon Prime Video: Die besten neuen Filme und Serien im Januar 2022

Neben Netflix ist Amazon Prime Video einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste. Entsprechend umfangreich ist die zugehörige Mediathek – und laufend kommen neue Serien, Filme und Dokumentationen hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, zeigt Ihnen MUSIKEXPRESS die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats.

Neu auf Amazon Prime Video: Die Highlights im Januar 2022

Die Matrix-Trilogie

01.01.2022

Die dystopische Science-Fiction-Reihe erzählt von einer Zukunft, in der die Menschheit nichtsahnend in einer Simulation lebt, während die Realität längst von bösartigen Maschinen beherrscht wird. Dem Hacker Neo (Keanu Reeves) gelingt es schließlich aus der Simulation auszubrechen und eine Rebellengruppe in den Kampf gegen die Maschinen zu führen. Am 23. Dezember erschien mit „Matrix Resurrections“ eine Fortsetzung zur ursprünglich bereits 2003 abgeschlossenen Original-Trilogie der Wachowski-Schwestern.

As We See It

21.01.2022

Die neue Amazon-Serie „As We See It“ folgt dem Leben der autistischen Mittzwanziger Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) und Violet (Sue Ann Pien), die gemeinsam in einer WG leben. In einer Welt, deren Regeln ihnen manchmal schleierhaft bleiben, erleben sie Erfolge und Rückschläge, verlieben sich und finden Jobs und Freunde. Kreativer Kopf hinter der Coming-of-Age-Serie ist Drehbuchautor Jason Katim („Parenthood“).

Der Rausch

22.01.2022

Inmitten einer Midlife-Crisis widmet sich Geschichtslehrer Martin (Mads Mikkelsen) gemeinsam mit drei Kollegen einem aberwitzigen Selbstexperiment: Um sich entspannter und kreativer zu fühlen wollen die Freunde durch ständiges Trinken einen konstanten Blutalkoholwert von 0,5% Promille halten. Was als feuchtfröhlicher Spaß beginnt, droht jedoch schon bald auf dramatische Weise zu entgleisen. Die Tragikomödie des Dänen Thomas Vinterberg gewann 2021 den Oscar für den Besten internationalen Film.

Neu auf Amazon Prime Video: Serien

01.01.2022

Emergency Room – Staffel 1-5

Hart of Dixie – Staffel 1-4

Major Crimes – Staffel 1-6

Pushing Daisies – Staffel 1-2

The Last Ship – Staffel 1-4

The Originals – Staffel 1-5

10.01.2022

Harrow – Staffel 3

14.01.2022

Binge Reloaded – Staffel 2

15.01.2022

The Promised Neverland – Staffel 1

21.01.2022

As We See It – Staffel 1

Para – Wir sind King – Staffel 1

27.01.2022

This is Us – Staffel 5

Neu auf Amazon Prime Video: Filme

01.01.2022

Matrix

Matrix Reloaded

Matrix Revolutions

Das Perfekte Geheimnis

02.01.2022

Die Konkubine

The Dry

03.01.2022

The High Note

The Hunt

Die Besessenen

04.01.2022

Gretel und Hänsel

05.01.2022

Ride Along 2: Next Level Miami

06.01.2022

Blackbird

The Secrets We Keep – Schatten der Vergangenheit

07.01.2022

The Happytime Murders

The Tender Bar

10.01.2022

Small World

Black Beach

11.01.2022

The Book Of Eli

Privileg

13.01.2022

Love Happens

The Professor And The Madman

14.01.2022

Hotel Transsylvanien 4: Eine Monster Verwandlung

16.01.2022

The Outpost – Überleben ist Alles

17.01.2022

Bloody Hell

18.01.2022

Battle Drone

19.01.2022

Dream Horse

22.01.2022

Der Rausch

23.01.2022

Gone Girl – Das Perfekte Opfer

25.01.2022

Aquaman

Agora – Die Säulen des Himmels

Fear The Viper

27.01.2022

Burn After Reading – Wer verbrennt sich hier die Finger?

Operation Red Snake – Band Of Sisters

