Neu auf Disney+: Die Highlights im Januar 2022

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett, SOPA Images. All rights reserved.

Neben Netflix und Amazon Prime Video bietet auch Disney+ eine breite Streaming-Auswahl. Diese wird laufend durch neue Filme, Serien und Dokumentationen ergänzt. Damit Ihr nicht den Überblick verliert, zeigen wir Euch die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats.

Neu auf Disney+: Unsere Favoriten im Januar 2022

Dave – Staffel 2

05.01.2022

Hauptfigur Dave ist überzeugt davon, der größte Rapper aller Zeiten werden zu müssen – doch das muss er jetzt leider auch noch dem Rest der Welt beweisen. Gespielt wird Dave von Rapper David Burd alias Lil Dicky, der in der Comedy-Serie eine fiktionalisierte Version seiner selbst aufs Korn nimmt. Wie schon in Staffel 1 wartet „Dave“ auch in seiner Fortsetzung mit zahlreichen prominenten Gästen auf: Unter anderem haben Rapper Lil Nas X und Komiker Kevin Hart („Ride Along“) einen Cameo-Auftritt.

Marvel’s Eternals

12.01.2022

Mit den „Eternals“ erschien im November 2021 der mittlerweile 26. Film im Marvel Cinematic Universe. Nach dem Ende der Avengers-Saga rückt hier eine neue Superhelden-Truppe in den Vordergrund – die sogenannten Eternals – die bereits seit tausenden Jahren verdeckt auf der Erde leben. Als eine Gruppe außerirdischer Kreaturen die Menschheit bedroht, beschließen die Held*innen, aus dem Schatten zu treten. Obwohl von der Kritik teils hart angegangen, lohnt sich ein Blick auf diesen etwas anderen Marvel-Streifen von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao („Nomadland“).

Shape of Water

14.01.2022

In der eigenwilligen Fantasy-Romanze trifft die gehörlose Reinigungskraft Elisa (Sally Hawkins) während ihrer Arbeit in einem Hochsicherheitslabor der US-Regierung auf einen merkwürdigen Fischmann. Mit zahlreichen Hommagen an die Filmgeschichte gespickt erzählt „Shape of Water“ die melancholische Liebesgeschichte zwei von der Gesellschaft Verstoßener. 2018 gewann der Film vier Oscars, darunter „Bester Film“, sowie „Beste Regie“ für Regisseur Guillermo del Toro („Pan’s Labyrinth“).

Neu auf Disney+: Serien

05.01.2022

Dave – Staffel 2

Big Sky – Staffel 2

12.01.2022

Touch – Staffel 1-2

19.01.2022

Queens

Family Guy – Staffel 19

The World According to Jeff Goldblum – neue Folgen zu Staffel 2

26.01.2022

Marvel’s Hit Monkey – Staffel 1

M*A*S*H – Staffel 1-11

Neu auf Disney+: Filme

05.01.2022

Antlers

07.01.2022

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)

Can You Ever Forgive Me?

Marley & Ich

Tagebuch eines Skandals

Nicht auflegen!

12.01.2022

Marvel’s Eternals

14.01.2022

Shape of Water

Glass

Kalender Girls

Date Night ­– Gangster für eine Nacht

Stan & Ollie

21.01.2022

The Hate U Give

Hot Tub: Der Whirlpool ist ’ne Verdammte Zeitmaschine!

28.01.2022

28 Days Later

28 Weeks Later

Red Sparrow

The Sixth Sense

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Neu auf Disney+: Dokumentationen

05.01.2022

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller

12.01.2022

The Most Dangerous Animal of All (Miniserie)

19.01.2022

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Hawkeye

21.01.2022

Believeland

The Birth of Big Air

Catholics vs. Convicts

Elway to Marino

Fernando Nation

Four Days in October

Free Spirits

The Gospel According to Mac

Guru of go

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++