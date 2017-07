Neue Kids Supply Collection: Kanye West macht Kindergekritzel zu Geld

Foto: FilmMagic, Taylor Hill. All rights reserved.

Was haben sich Kanye West und Kim Kardashian bloß bei ihrer neuen Kinder-Kollektion gedacht?

Kanye West behauptet von sich selbst, er sei pleite. Also so richtig. 53 Millionen US-Dollar sei er in der Kreide, ließ er im vergangenen Jahr über seinen leider offline gegangenen Twitter-Account wissen und pumpte zuvor sogar Mark Zuckerberg um Kohle an. Sein Kontostand wäre zumindest eine Erklärung, warum der Künstler jetzt auch noch versucht, mit Kindergekritzel Geld zu machen.

Gemeinsam mit Göttergattin Kim Kardashian hat Ye nun das Lookbook zu ihrer neuen Kinderkollektion Kids Supply vorgestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Familie Kardashian-West auf dieses Terrain wagt. Kanye brachte bereits Anfang des Jahres parallel zum Re-Release seiner Turtle-Dove- und Pirate-Black-Yeezys passende Kindertreter auf den Markt, im Mai folgte ein erster Wurf an von ihm und Kim designter Kindermode.

A post shared by KIDS SUPPLY (@thekidssupply) on Jul 11, 2017 at 8:53am PDT

Die neue Kids-Supply-Kollektion hebt sich besonders durch ihre in die Materialien eingearbeiteten Kritzeleien ab. So gibt es neben weißen Yeezy-350-Sneaker, die den Schriftzug Saint und North (die Namen von Kanyes und Kims gemeinsamer Kinder, Anm.) tragen, auch Jeansjacken und Caps mit teils überaus dilettantischen Zeichnungen. Besonders „süß“: Das „Calabasas“-Shirt mit einer futuristisch anmutenden Auto-Zeichnung als Print vorne drauf. Man kann wirklich nur hoffen, dass Töchterchen North dafür verantwortlich ist, andererseits sollten sich Kanye und/oder Kim mal für ein paar Zeichenkurse in der Volkshochschule einschreiben.

A post shared by KIDS SUPPLY (@thekidssupply) on Jul 11, 2017 at 8:55am PDT

Überaus fragwürdig ist jedoch das Satin-Kleid im Leo-Print-Look. Sollte ein Kind wirklich in einem Fetzen Stoff herumlaufen, den sich verzweifelte Hausfrauen aus dem Versandwarenkatalog bestellen, um ihre eingerostete Ehe neu zu ölen? Vielleicht eine Frage, die sich KimYe bei den nächsten Designs stellen sollte.