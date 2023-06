Neue Missbrauchs-Vorwürfe gegen Till Lindemann und Rammstein

Mehrere Frauen beschreiben, wie sie gezielt für Sex auf Aftershow-Partys von Rammstein rekrutiert wurden. Zudem gibt es konkrete Hinweise auf sexuelle Handlungen ohne Zustimmung mit Till Lindemann.

Haben Rammstein ein heimliches System, um nach Konzerten Frauen für Sex zu gewinnen? Dies legt eine Recherche von „NDR“ und „Süddeutsche Zeitung“ nahe. Demnach haben mehrere Frauen angegeben, dass sie für Aftershow-Partys rekrutiert wurden, um mit Sänger Till Lindemann Sex zu haben.

In einem Beitrag kommen mehr als ein Dutzend Frauen zu Wort und berichten davon, wie sie, zum Teil auf Instagram, aber auch bei Auftritten der Band, gezielt angesprochen worden seien, ob sie Lust auf Zeit mit dem Sänger hätten. Alle Frauen äußerten sich anonym, versicherten aber Eides statt, dass die beschriebenen sexuellen Handlungen so stattgefunden hätten.

Wie lief die mutmaßliche Aftershow-Sex-Methode bei Rammstein ab?

Viele Frauen hätten im Vorfeld Fotos von sich schicken sollen oder es seien vor Ort Fotos und Videos gemacht worden, heißt es in dem Bericht von „NDR“ und „Süddeutsche Zeitung“. Es wurde demnach darum gebeten, dass sich die Frauen auf eine bestimmte Art für das Bildmaterial präsentieren und kleiden. WhatsApp- und Instagram-Chats stützten diese Aussagen. Wie es ebenfalls heißt, bestand der 60-Jährige stets darauf, dass es sich um junge Frauen handelte. Nach dem konkreten Alter sei allerdings nicht gefragt worden, obwohl auf den Aftershow-Partys nach Zeugenaussagen Alkohol und illegale Drogen angeboten wurden.

Brenzlig für Lindemann sind aber die Aussagen zweier Frauen, die behaupten, Opfer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein. So beschreibt eine damals 22-jährige Frau, wie sie 2020 gewaltsamen Sex mit Lindemann in einer Garderobe gehabt habe. Sie habe damals nicht ausdrücklich Nein gesagt, der Sex war aber mit Schmerzen und Unwohlsein verbunden, später bemerkte sie, dass Blut floss. Obwohl sie Lindemann die Schmerzen kommunizierte, habe er nicht aufgehört. Inzwischen bezeichnet die Frau die sexuelle Handlung als Missbrauch.

Auf einer Aftershowparty Rammsteins soll sich auch ein weiterer Fall zugetragen haben, bei der eine Frau, damals 21 Jahre alt, nach eigenen Angaben nach einem Moment der Besinnungslosigkeit in einem Hotelzimmer Lindemanns aufgewacht sei, während der Sänger über ihr lag und sie fragte, ob er damit aufhören solle. Sie verlor nach eigener Aussage daraufhin erneut die Besinnung, wachte später in einem anderen Hotelzimmer auf.

Der Vorfall in Vilnius

Till Lindemann steht seit Tagen in der Kritik wegen eines Vorfalls in Vilnius nach einem Rammstein-Konzert. Eine junge Irin namens Shelby Linn behauptet, am Rande des Gigs in Litauen bei einer Aftershow-Party unter Drogen gesetzt worden zu sein. Sie gab an, dass auch andere Frauen K.o.-Tropfen erhielten. Die Band dementierte auf ihren Social-Media-Accounts, mit der Situation etwas zu tun zu haben und wies daraufhin, dass keine behördlichen Ermittlungen laufen würden.

Inzwischen wurde Linn aber nach eigenen Angaben intensiv von der Polizei befragt. Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den Sänger erhob sie nicht und wies, damit es nicht zu Missverständnissen im Zusammenhang mit anderen Anschuldigungen kommt, auf Twitter noch einmal explizit darauf hin.