Hört hier die neue Single „Gotta Run“ von Lea Porcelain im Stream

Neues Jahr, neues Glück“ scheint wohl das Credo von Lea Porcelain zu sein. Der aufmerksame ME-Leser dürfte auf das Post-Punk-Duo aus Offenbach im vergangenen Jahr schon das ein oder andere Mal gestoßen sein. Bei unseren Platten des Jahres landetet ihr Debüt HYMNS TO THE NIGHT auf Platz 42. Es läuft bisher also ganz gut.

Das sieht die Band selbst natürlich auch so. Deswegen gibt’s gleich zum Anfang des Jahres einen neuen Song von Lea Porcelain. „Gotta Run“ heißt er und ist die erste Auskopplung aus einer neuen EP, die in den nächsten Monaten erscheinen soll.

Bei dem düster-sakralen Video haben Lea Porcelain übrigens selbst Regie geführt. Wann die angekündigte EP erscheinen wird, steht noch nicht fest. Die erste Kostprobe macht auf jeden Fall Lust auf mehr.

Im Moment stecken die beiden voll und ganz in Vorbereitungen zu ihrer ersten US-Tour, aber auch einige Live-Termine für Deutschland stehen auf dem Plan.