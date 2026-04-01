Paul McCartney wurde nach einem Konzertpost von Reddit gesperrt. Warum sein Account verschwand und was ein Admin zur „technischen Panne“ erklärte, lest ihr hier.

Paul McCartney von Reddit gebannt? Der Beatle hatte nach seiner exklusiven Show in Los Angeles am Wochenende Fotos und Videos auf der Plattform geteilt.

Die Veranstaltung war ein „No Phone“-Event. Der Musiker wollte seinen Fans ein Andenken an das Konzert teilen und lud einen Dropbox-Link mit Clips und Erinnerungsstücken hoch, um seine Anhänger:innen dazu zu animieren, diese auf Social Media zu verbreiten. Er schrieb dazu: „Wir hoffen, euch hat die Show gestern Abend im Fonda Theatre gefallen. Da es sich gestern Abend um eine handyfreie Veranstaltung handelte, wollten wir sicherstellen, dass ihr ein paar Erinnerungen mit Freunden, Familie und euren Liebsten teilen könnt.“

Alles ein Fehler?

Prompt wurde sein Account von der Plattform heruntergenommen. Viele vermuten, der Dropbox-Link könnte als Spam eingestuft worden sein. Unklar ist zudem, ob die Sperrung des Kontos von KI- oder menschlichen Moderator:innen vorgenommen wurde. Die Inhalte auf Reddit werden zunächst durch KI-Moderatoren geprüft und erst nachträglich menschlich überwacht.

Ob das der Grund war, blieb zunächst offen – zumal McCartney auch sehr lange nichts auf Reddit gepostet hatte. Ein Admin veröffentlichte schließlich eine Erklärung: Bei der Sperrung habe es sich lediglich um einen technischen Fehler gehandelt, der den Account fälschlicherweise als gesperrt anzeigte. Das Problem wurde nun behoben.

Erstes Album seit fünf Jahren

McCartney wird diesen Frühling sein erstes Album seit fünf Jahren veröffentlichen: „The Boys of Dungeon Lane“. Der Albumtitel entstammt einer Zeile des Tracks „Days We Left Behind“. Das Album kreist um McCartneys Vergangenheit in Liverpool und verpackt eine Vielzahl an persönlichen Erinnerungen des Musikers in Songs.