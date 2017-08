Paul McCartney wird auf dem neuen Album der Foo Fighters zu hören sein

Das neue Album der Foo Fighters erscheint in wenigen Wochen, konkret am 15. September. CONCRETE AND GOLD wird es heißen, die ersten Singles wurden bereits veröffentlicht und deuten auf ein gutes Album ohne großartige Überraschungen und Neuerfindungen hin. Eine Überraschung zaubert Dave Grohl dann aber doch noch aus dem Hut: Paul McCartney wird auf dem Album zu hören sein.

In einem Interview mit ET Canada erzählte Grohl am Mittwoch, dass McCartney bei einem Song auf dem neuen Album am Schlagzeug spielt. Zuvor hatte Grohl bereits angekündigt, dass er „den größten Popstar der Welt" auf dem Album haben würde. Nach der Verkündung des Gastspiels lobte Grohl den Ex-Beatle noch einmal ordentlich in die Höhe: „He's a pal. We've known him for a long time. He's great. He's the most wonderful person in the world. He's a great guy", schwärmte Grohl.

Na dann steigt die Spannung auf CONCRETE AND GOLD sechs Wochen vor dem Release ja doch noch einmal. Und die auf den Auftritt der Band beim Lollapalooza-Festival in Berlin. Das Festival findet am 9. und 10. September statt, Paul McCartney wird eher nicht für einen Cameo nach Berlin einfliegen. Dafür können die Zuschauer so kurz vor Release der Platte bestimmt viele neue Songs live hören.

Paul McCartney freut sich bestimmt auch über einen gelungenen Gastauftritt seinerseits. Sein letzter ging nämlich gründlich in die Hose. Als Pirat tauchte er in „Flucht der Karibik 5“ auf: