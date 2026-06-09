Phoebe Bridgers & ihre „The Lost Tour“: Neue Termine angekündigt

Phoebe Bridgers erweitert ihre Tour um zusätzliche Shows. Und was ist mit Deutschland?

Nach hoher Nachfrage setzt Phoebe Bridgers zusätzliche Tourstopps für ihre „The Lost Tour“ an – bisher jedoch nicht für Deutschland. Gibt es noch Hoffnung auf Zusatztermine?

Der Vorverkauf der „The Lost Tour“ hat noch nicht einmal begonnen, da fügt Phoebe Bridgers‘ Team bereits weitere Shows zum Tourplan hinzu. Neben zusätzlichen Nordamerika-Konzerten werden auch Großbritannien und Irland mit weiteren Tourstopps beglückt. Für die Fans bedeutet das: eine größere Chance auf die begehrten Tickets. War das nun die finale Welle an Konzerten – oder besteht noch die Möglichkeit einer dritten Show in Deutschland?

Neue Musik, neue Tour

Nachdem Bridgers eine Handvoll geheimnisvoller Akustik-Konzerte in Amerika gespielt hatte, warteten Fans bereits gespannt auf ihren nächsten Schachzug. Sechs Jahre sind vergangen seit dem letzten Solo-Album der Sängerin, und bei den Akustikshows hatte sie eine Menge neuer Musik im Gepäck. Lange mussten sich die Fans danach nicht gedulden: Bereits am Tag nach dem finalen Konzert im Madison Square Garden in New York kündigte sie ihre „The Lost Tour“ an, eine Tour mit Handyverbot für alle Besucher:innen. Die Konzerte starten im September in den USA und Kanada, bevor es im November nach Irland, Großbritannien und Europa weitergeht. Sowohl die Dublin- als auch die London-Show wurden jeweils um einen Abend erweitert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Deutschland: vorerst leer ausgegangen

Die Frage, die in deutschen Fan-Kreisen herumschwirrt: Gehen wir leer aus? Derzeit sieht es so aus. Bisher müssen sich die Phoebe-Bridgers-Hörer:innen mit den zwei Konzerten in Berlin und Düsseldorf zufriedengeben. Könnten theoretisch noch weitere Gigs hinzukommen? Zeitlich wird das knapp: Die Konzerte in Amsterdam am 7. Dezember, in Düsseldorf am 8. Dezember und in Berlin am 9. Dezember folgen direkt aufeinander und lassen keinen Spielraum für eingeschobene Zusatzshows. Lediglich der Abend nach Berlin, der 10. Dezember, ist rund um die Deutschlandkonzerte noch frei – doch bereits am 11. Dezember geht es weiter nach Kopenhagen.

Der Tourplan ist eng getaktet und sieht zwischendurch nur einzelne Tage Leerlauf vor. Man kann es Phoebe Bridgers kaum verübeln, wenn sie diese freien Tage nutzt, um die Beine hochzulegen.

Kleine Chance nach Stockholm

Die realistischste Chance auf Zusatztermine bestünde nach Ende des offiziellen Europa-Ablegers. Nach dem Konzert in Stockholm am 12. Dezember wären theoretisch noch weitere Europa-Shows vor der Weihnachtspause möglich. Ob die „Punisher“-Sängerin nach Schweden jedoch wirklich nochmals nach Zentraleuropa zurückkehrt, ist fraglich.

Tickets und Infos

Phoebe Bridgers spielt bislang zwei Konzerte in Deutschland.

8.12. Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

9.12. Berlin – Velodrom

Der Vorverkauf für die EU- und UK-Daten startet am 10. Juni um 10 Uhr. Für den Presale-Code müssen sich Fans vorher über einen Link registrieren. Sie erhalten dann alle restlichen Infos per E-Mail. Der offizielle Ticket-Sale beginnt am 12. Juni, ebenfalls um 10 Uhr. Die Ticketpreise starten ab 55 Euro.