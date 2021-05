Purple Disco Machine regt mit „Fireworks“ zum Tanzen an (Musikvideo)

Purple Disco Machine sorgt mit seiner neusten Videosingle „Fireworks“ für gute Laune an tristen Tagen: Der DJ erobert mit dem Song Platz eins der Airplay-Charts und sichert sich damit schon seinen zweiten Hit in Folge.

Der Disco- und House-Produzent holte sich für „Fireworks“ Moss Kena & The Knock als Feature hinzu und erzeugte für den Song einen soften Disco-Beat. Bereits mit seiner Single „Hypnotized“ erschuf der gebürtige Dresdener einen Track, der zum Mitnicken animiert und Heiterkeit in den Alltag bringt. Nun toppte der 41-Jährige seinen Erfolg und schickte eine Single hinterher, die Sommergefühle weckt und optimistisch in die Zukunft blickt.

If you’re ever feelin’ low

You can come and say hello

We all just want some better days and tomorrows