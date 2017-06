Radioheads neues Video zu „Man Of War“ erinnert an alte Zeiten

Erinnert ein bisschen an ihren guten alten Hit „Just“: Radiohead haben ein neues Video zum eigentlich alten, nun aber erstmals veröffentlichten Song „Man Of War“ gedreht. Und darin ist, ähnlich wie im Video zu „Just“, ein Mann auf einer unerklärlichen inneren Mission unterwegs. In „Just“ legt er sich auf die Straße, in „Man Of War“ ist er auf der Flucht. Wovor, das weiß man nicht genau und bekommt am Ende der viereinhalb Minuten doch eine Ahnung davon.

Auch musikalisch hat „Man Of War“ nicht viel mit der Band Radiohead zu tun, wie wir sie seit über 15 Jahren kennen. Der Song ist ein für Radiohead-Verhältnisse relativ konventioneller Rocksong, und das hat einen guten Grund: Er ist mindestens 22 Jahre alt, wurde damals von Radiohead hin und wieder live gespielt, aber nie aufgenommen. Er erscheint dieser Tage erstmalig auf OKNOTOK, der Jubiläumsedition von Radioheads Meilenstein OK COMPUTER. Neben etlichen B-Seiten sind darauf nämlich drei fast vergessene Songs von Radiohead zu hören. Neben „Man Of War“ die Songs „I Promise“ sowie „Lift“, über den Gitarrist Ed O’Brien zuletzt sagte:

„We played that live with Alanis Morissette. It was a really interesting song. The audience, suddenly you’d see them get up and start grooving. It had this infectiousness. It was a big anthemic song. If that song had been on that album, it would’ve taken us to a different place, and probably we’d have sold a lot more records — if we’d done it right. And everyone was saying this. And I think we subconsciously killed it. If OK COMPUTER had been like JAGGED LITTLE PILL, it would’ve killed us. But ‘Lift’ had this magic about it. But when we got to the studio and did it, it felt like having a gun to your head. There was so much pressure. But saying that, I’ve got a monitor mix, and it is pretty good.”

OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017 ist am 23. Juni erschienen, hört das Album hier im Stream:

