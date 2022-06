Rammstein live in Düsseldorf 2022: Tickets, Anfahrt, Wetter

Momentan befinden sich Rammstein auf ihrer Europa-Tournee. Nachdem sie kürzlich in Berlin ein Spektakel ablieferten, kommen sie nun für ihre zwei letzten Gigs der Deutschland-Tour nach Düsseldorf. Hier gibt es alle Infos zu den beiden Shows am 18. und am 19. Juni 2022 im Überblick.

Einlass:

Der Einlass für die beiden Konzerte beginnt am Samstag und Sonntag um 16:00 Uhr. Die Konzerte selbst starten dann jeweils gegen 19:30 Uhr.

Tickets:

Es handelt sich bei den Shows um Nachholtermine für den 27. Juni 2020 und den 26. Juni 2021 der aufgrund von Covid-19 ausgefallenen Rammstein-Tour. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Außerdem sollten Besucher*innen beachten, dass die Tickets für die Show personalisiert sind. Daher müssten sie ein gültiges Ausweisdokument für die Einlasskontrolle mitbringen. Wer sein Ticket auf eine andere Person umschreiben möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten: Entweder online per Fansale oder kurzfristig am Konzerttag an den Kassen am Stadion. Für das Umschreiben vor Ort muss ein Original-Ausweisdokument des ursprünglichen Ticketinhabers sowie das Ticket vorliegen.

Anfahrt:

Die Merkur Spiel-Arena könnt ihr bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Auf der Übersichtsseite findet ihr alle Informationen zur Anreise mit Bus und Bahn.

An Veranstaltungstagen fährt die U-Bahn-Linie U78 normalerweise im 5-Minuten-Takt zur Merkur Spiel-Arena. Die dortige Haltestelle trägt die Bezeichnung „Merkur Spiel-Arena/Messe-Nord“. Nach dem Konzert fahren Sonderzüge der Rheinbahn im 2,5-Minuten-Takt von der Haltestelle ab. Die Fahrzeit zwischen Düsseldorf-Hauptbahnhof und dem Merkur Spiel-Arena-Bahnhof beträgt ca. 15 Minuten. Der Fahrpreis ist bei vielen Veranstaltungen im Ticketpreis enthalten.

Mit dem Auto erreicht ihr die Merkur Spiel-Arena über folgende Routen: Vom Norden über die A52 und A3, vom Westen über die A44 und A57 und vom Süden her über die A57 und A59. In direkter Nachbarschaft zur Arena befindet sich das Gelände der Messe Düsseldorf. Sowohl der Veranstaltungsort als auch die Messe Düsseldorf sind gut sichtbar ausgeschildert. Von der Autobahn A44 führt die Autobahnabfahrt AS 29 „Düsseldorf-Messe/ Arena“ direkt zum Veranstaltungsort.

Nach der Zufahrt auf das Arena- und Messegelände folgen die Autofahrer*innen den Schildern zur Parkfläche P1. Insgesamt stehen auf dem Gelände der Arena 20.000 Parkplätze zur Verfügung. Informationen über die Parkgebühren findet ihr auf parkservice24.

Wetter:

Am Samstag, dem 18. Juni 2022 erwartet die Zuschauer*innen in Düsseldorf sommerliche 31 Grad. Einen Regenschirm müsst ihr wohl nicht mitnehmen – das Wetter ist meistens klar und die Regenwahrscheinlichkeit liegt an diesem Tag bei 21 Prozent. Gegen Abend kühlt sich die Luft dann auf ca. 18 Grad ab. Erst spät nachts kommt es zu Schauern.

Am Sonntag ist der Himmel teilweise bedeckt, trotzdem bewegen sich die Temperaturen im angenehmen Bereich. Bei 24 Grad können die Fans das Konzert am 19. Juni genießen, die Tiefsttemperatur liegt bei 13 Grad. Tagsüber liegt das Regenrisiko bei 24 Prozent, nachts bei 30 Prozent.

Empfehlung der Redaktion

Rammstein live 2022: Das ist die aktuelle Setlist

Wer sich vom Ablauf der Show überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Das ist die Setlist der aktuellen Show:

Intro: Feuerwerksmusik (Georg Friedrich Händel)

01. Armee der Tristen

02. Zick Zack

03. Links 2-3-4

04. Sehnsucht

05. Zeig dich

06. Mein Herz brennt

07. Puppe

08. Heirate mich

09. Zeit

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du hast

14. Sonne

Zugabe:

Engel (Piano-Version) Ausländer Du riechst so gut Pussy Rammstein Ich will Adieu

Alle kommenden Rammstein-Konzerte der Europa Stadiontour 2022

Nach der Europa-Tournee geht es für Rammstein nach Kanada, in die USA und nach Mexiko.

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)

