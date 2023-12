Rammstein: Till Lindemann Hand in Hand mit 20-jährigem Model in Paris

Sie war 2022 noch als Fan im Bereich der umstrittenen „Row Zero“ zu sehen.

Rammstein-Sänger Till Lindemann war am 20. Dezember für eines seiner Solo-Konzerte in der französischen Hauptstadt. Jedoch wurde er dort nicht nur auf der Bühne gesichtet, sondern schien auch seine Freizeit in der Stadt der Liebe auszukosten. Händchenhaltend schlenderte er mit der 20-Jährgien Joelle Marie Jaracz, einem deutschen-polnischen Model, durch die Straßen von Paris.

Früher in der „Row Zero“, jetzt Backstage bei Lindemann

Neben ihrer Model-Karriere studiert Jaracz digitale Kommunikation und teilt nebenbei Einblicke in ihr Leben auf Instagram. Dort konnte man auch einige Bilder aus Frankreich finden – unter anderem eines, das erahnen lässt, dass sie sich im Backstage-Bereich von Lindemanns Auftritt befand. Fotos der beiden gemeinsam wurden zwar weder von ihm noch von ihr gepostet, tauchten aber in den sozialen Medien auf und zeigten sie Hand in Hand in Paris.

Aber wer genau ist das Model, dass jetzt mit dem 40 Jahre älteren Rammstein-Frontmann turtelt? Joelle Marie Jaracz ist nicht gänzlich unbekannt in der Szene der Band. Bereits 2022 besuchte sie ein Konzert in Dänemark und wurde auf Bildern mit anderen weiblichen Fans markiert, die sich bei Lindemanns „Casting Direktorin“ Alena Makeeva bedankten. Diese ist dafür bekannt, die sogenannte „Row Zero“ zu organisieren, einen abgetrennten Bereich direkt vor der Bühne. Tickets für diese „exklusive“ Zone können nicht käuflich erworben werden, man muss dazu eingeladen sein. Berichte dokumentieren, dass dafür in der Vergangenheit ausschließlich junge Frauen rekrutiert wurden.

Instagram-Beitrag mit Jaracz

Die Kontroverse der „Row Zero“

Die aktuelle Tournee von Till Lindemann ist von Beginn an von Vorwürfen überschattet und hat zu zahlreichen Protesten gegen den Musiker geführt. Die YouTuberin Kayla Shyx thematisierte die umstrittene „Row Zero“ in einem Video, in dem sie von ihren Erfahrungen mit der gezielten Auswahl junger Frauen für die ersten Reihen bei Konzerten berichtet. Auch wenn die Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gegen Lindemann vorerst eingestellt wurden, bleiben die Diskussionen bestehen.