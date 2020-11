Rapper Sylabil Spill im Fokus rechtsextremer Hacker: „Wer schweigt, gibt recht”

Immer wieder wurde der Instagram Account von Sylabil Spill Ziel rechtsextremer Hackerangriffe. Am 29. Oktober passierte es wieder, aber dieses Mal in einer ungeahnten Dimension. Jetzt setzt der Rapper sich zur Wehr und bekommt dabei Unterstützung.

Diesmal posteten die Hacker äußerst widerliches, rassistisches und menschenverachtendes Bildmaterial. Als ihm das auffiel, machte der Rapper kurzerhand einen Screenshot davon. Wenig später veröffentlichte Sylabil den Post mit einer Triggerwarnung und forderte seine Follower dazu auf, den Post zu verbreiten. Sein Statement dazu: „Ich möchte, dass so viele wie nur möglich sehen, was scheinbar in Deutschland nicht existiert.“

Sylabil Spill startete Anfang dieses Jahres eine Crowdfunding-Kampagne, um sein Projekt „Tracksrunners“ zu unterstützen. Hier will der Rapper Sprint-Talente verschiedenster Herkunft unterstützen.