Reunion-Gerüchte: Die Spice Girls bringen 2018 wohl ein neues Album heraus

Tamagotchis, Caught In The Act, Nana, Alex Christensen, The Kelly Family – die vergangenen Monate haben uns nicht ausschließlich Highlights der 90er Jahre neu beschert. Dies könnte bald milde anders werden: Auch die Spice Girls – gleichermaßen Relikt wie Phänomen ihrer Zeit – werden gerüchteweise 2018 ihre Reunion feiern.

Gut, davon war bereits Anfang 2016 die Rede, damals aber ohne „Posh Spice“ Victoria Beckham, die zu beschäftigt sei. Nun aber soll auch sie dabei sein: Eine anonyme Quelle, wie es in solchen Fällen gerne heißt, soll der britischen „Sun“ verraten haben: „The five of them have been locked in secret talks since the summer, and finally they are all on-board for a 2018 reunion“. Und weiter: „As it stands, they will be working together on a series of projects, which will include an album and a TV special celebrating the Spice Girls.“

Der besondere Coup an dieser Reunion soll demnach tatsächlich die Verpflichtung von Victoria Beckham gewesen sein. Schließlich soll sie es gewesen sein, die einer Reunion der Girlgroup ständig im Weg stand.

Die Spice Girls gründeten sich 1994, veröffentlichten drei Alben und lösten sich 2000 wieder auf. 2007 und 2008 gingen sie gemeinsam auf Tour, ihr bisher letzter gemeinsamer Auftritt fand der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2012 in London statt.