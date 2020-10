Better Person Something To Lose

Manchen von uns war gar nicht so klar, dass wir einen neuen George Michael brauchen – nachdem wir den alten George Michael schon am „very next day“ nach dem Weihnachten wieder vergessen und sein Herz zurückgegeben hatten. What fools we’ve been! Doch es gibt ihn, den neuen George Michael, er heißt Adam Byczkowski alias Better Person und sieht auf manchen Fotos aus wie unser Lieblings-Intello-Gothic-Schlager-Sänger Drangsal.

Better Person kommt aus Polen, aber seit einiger Zeit macht er die undergroundigen Locations in Berlin-Neukölln unsicher und spielte auch schon Support für die nicht minder hinreißende Songwriterin Jessica Pratt. Was braucht es für eine gute Better-Person-Show? Einen runtergerockten illegalen Club. Viel Saxofon. Noch mehr Nebel. Midtempo-E-Piano-Geglitzer.

Und dann diese bis in die Höhen so unverschämt sichere Stimme. Das hat auch Ben Goldwasser von MGMT gemerkt und mit Better Person dessen Album produziert in Kalifornien. Das hat er für keinen Act außerhalb von MGMT jemals gemacht. Gute Wahl! Wer keine Panik vor Pathos hat, haucht bei diesem Album mit einem careful whispher „I gonna dance again!“ und verfällt der langsamsten Gangart von Discofox.

