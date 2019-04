Crows  Silver Tongues

Popkolumne, Folge 13

Warum „The Dirt“ eine Enttäuschung ist und wie ich das Social-Media-Gelaber über den Uploadfilter überlebe: Die Popwoche im Überblick

In seiner Popkolumne präsentiert Linus Volkmann High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Hypes, welche Filme lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Unglücksfolge 13. Mit Egon Forever, Eric Idle, Rammstein, Homo Punk History und ganz viel Glam-Metal rund um die Verfilmung von Mötley Crües „The Dirt“. Das alles noch kurz vor dem Uploadfilter („Incoming!“) hochgestellt. War knapp, Freunde!