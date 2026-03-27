Was kommt raus, wenn man den Trend zu Indiesleaze, zur nostalgischen Überhöhung der späten Nuller- und frühen 2010er-Jahre konsequent weiterdenkt? Eine Band wie Fcukers, für die die sehr coolen New Yorker Musiker:innen Shanny Wise und Jackson Walker Lewis ihren jeweiligen Indie-Bands den Rücken gekehrt haben und in den Ravesound des Nachtlebens eingetaucht sind.

Ihre Songs wie die Single „I Like It Like That“ oder „If You Want To Party Come Over To My House“ oszillieren irgendwo zwischen Pop-Perle und Feierbrett – eine Kombination, die nicht nur Tastemaker wie die Musikredaktion der altehrwürdigen BBC überzeugt hat, sondern Kolleg:innen von James Murphy von LCD Soundsystem (der sie zu einem Remix einlud), Charli xcx (die sie als DJs für ihre Coachella-Aftershowparty buchte) bis hin zu Tame Impala und Haim, die das vom Trio zum Duo geschrumpfte Team auf Tour mitnahmen. Und natürlich die halbe Modewelt von Louis Vuitton bis Celine, die sich aktuell mit der Coolness der Band schmückt.

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Fcukers klingen nach Hedonismus in Zeiten, in denen es sonst nicht so viel zu feiern gibt („Play Me“), nach Romance auf dem Dancefloor („Feel The Real“) – und ganz generell nach einer überschwänglichen Um- armung des Lebens (die auch mal Soundsystem-Elemente einbauen kann wie auf „TTYGF“) – und nach dem Sound der Zeit. Wo Fcukers gerade stehen, da ist vorne.