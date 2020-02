Jan St. Werner Molocular Meditation

Ab 2004 arbeiteten Mouse On Mars mit Mark E. Smith zusammen, 2007 erschien unter dem Projektnamen Von Südenfed ein gemeinsames Album. Auf eine Art schloss sich mit dieser Platte ein Kreis: Für James Murphy von LCD Soundsystem waren The Fall ein großer Einfluss, nun besaß Smith mit Jan St. Werner und Andi Toma zwei Musiker, die für seine Stimme einen Elektro-Sound zusammenzimmerten, der weit entfernt war vom rumpelnden Rock der späten Fall-Jahre.

Mark E. Smith verstarb Anfang 2018, nun erinnert Jan St. Werner an diesen Mann und seine Stimme: Der fast 20 Minuten lange Titeltrack basiert auf einer Live-Performance von St. Werner und Smith aus dem Jahr 2014, die Stimme brabbelt über Form und Geschmack von Apfelsorten und weitere Probleme der verachtenswerten Upper Class, Jan St. Werner entwickelt dazu eine dissonante Elektro-Suite.

„Back To Animals“ und „On The Infinite Of The Universe And Worlds“ sind interessant, weil der kontrollbesessene Mouse- On-Mars-Musiker der digitalen Technik freien Lauf lässt, „VS Cancelled“ funktioniert als süße Rache: Mark E. Smith verliest eine E-Mail von Domino Records an Jan St. Werner, in welcher das Label das Ende der Kooperation mit Von Südenfed verkündet. Alles total schade und bedauerlich, aber der Markt setze dem Label gerade schrecklich zu, liebe Grüße aus der Schweiz. Mark E. Smith lacht, denn dieser Witz ist wirklich gut.

Der Sänger von The Fall ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf die Post-Punk-Ikone Mark E. Smith.