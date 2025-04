Bringen wir das doofe Wort hinter uns: Ja, Jeff Goldblum ist ein Multitalent. Als Schauspieler kann er Tiefgang, Komik und Blockbuster, und als Musiker ist er auch nicht schlecht. Und weil er eben nicht nur ein halbwegs talentierter Pianist ist, kriegt er, wenn er Musik macht, eben nicht nur sehr gute Musiker:innen zusammen, sondern überzeugt auch noch ein paar sehr prominente Menschen, mitzutun. Sein Mildred Snitzer Orchestra besteht lose schon seit den 90er-Jahren, benannt nicht nach einer Bandleaderin, sondern nach einer sehr alt gewordenen Freundin der Familie Goldblum, und auch wenn der Name ein Witz war, weist er doch darauf hin, dass die Musik, die das Orchestra spielt, ebenso altehrwürdig, aber zum Glück noch nicht tot ist, sondern noch blühen kann.

Deshalb, hüstel, der Titel des dritten Albums der Formation: STILL BLOOMING versammelt Evergreens wie „We’ll Meet Again“, Cole Porters „Ev’ry Time We Say Goodbye“ oder „The Best Is Yet To Come“, das Frank Sinatra berühmt gemacht hat, Jazz-Klassiker wie Thelonious Monks „Bye-Ya“ und prominente Gaststimmen wie die von Ariana Grande und Scarlett Johansson, um hemmungslos

in Nostalgie zu baden. Die Orgel wummert lasziv, das Schlagzeug wird fleißig gerührt, jedes Instrument hat seinen Solo-Auftritt, die Bläser lassen das Tanzbein zucken, und alles hat bloß eine Botschaft: Früher war zwar nicht alles besser, aber irgendwie doch einfacher.

