Auch wenn der Bandname der beiden selbst schon klingt wie ein Remix: Dass der experimentell an den Grenzen zu Jazz und Soul arbeitende HipHop-ProduzentKnxledge, vielleicht am bekanntesten für seine Beats auf TO PIMP A BUTTERFLY, und der nicht weniger zwischen den Genres Schwarzer Musik schwebende Soul-Crooner Anderson.

Paak ein Jahr nach ihrem gemeinsamen Debüt als NxWorries ein Remix-Album veröffentlichen, lag nicht auf der Hand. YES LAWD! war eine schöne Platte, die HipHop, Brainfeeder-Elektronik und Neo-Soul aufreizend mellow verband, eine Blaxploitation-Kifferfantasie.

Es war klug und flowy, es machte Spaß, das Album des Jahres war es aber nicht. So fühlt sich das Remix-Album etwas obsolet an, eine Fingerübung, die davon lebt, dass die Tracks des Originals so gut sind, ihnen aber mit diesen oft verspulteren, ent-soulten Versionen allenfalls dunklere Zwillinge an die Seite stellt, ohne etwas Neues zu erzählen.