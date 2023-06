DU HAST runden Geburtstag – gehabt. Mit einjähriger Verspätung erscheint das zweite Album der NDH-Rocker weitestgehend noch mal so, wie es sich 1997 ins kollektive Weltgedächtnis eingebrannt hat.

Dem Konsens gilt zwar die dritte Rammstein-Platte, MUTTER (2001), als die beste der Band (genau: Mutter ist die Beste) – ein Lob, das damals leicht von den Lippen ging, „durfte“ man dank des politischen Bekenntnisses „Links 2 3 4“ diesen von Rechtsaußen-Kontroversen befeuerten Tanz-Metal doch endlich auch offiziell mögen, ohne ins falsche Lager geschoben oder vom richtigen Lager durchgewalkt zu werden.

Aber könnte man der Nachwelt nur eine Platte der Berliner hinterlassen, würde man sich wohl für ihr Zweitwerk entscheiden. SEHNSUCHT bedeutete schließlich den absoluten Durchbruch der Gruppe: Die Leadsingle „Engel“ stieg auf Platz zwölf in die deutschen Charts ein, kletterte dort bis auf Rang drei und machte die Band zum Fall für die „Bravo Hits“.

„Tastenfcker“ Flake ließ sich im an Robert Rodriguez’ Vampirstripper-Horrorflm „From Dusk Till Dawn“ orientierten Video eine Spirituose vom Fuß einer schlangenumschlungenen Tänzerin schmecken; live führte ihn Sänger Till Lindemann zu „Bück dich“ an einer Leine über die Bühne, wo er ihn mit einer gewaltiger Penisattrappe bespritzte. Mit diesen Opferrollen etablierte sich Flake als freakiges Gegenstück zu seinen muskelbepackten Kollegen und wurde so auch zur anschlussfähigen Bezugsperson für ein Indie-Publikum.

Was kann dieses Album jenseits der Rekorde? Das, was es soll: die Heads Bangen lassen!

Der „Engel“-Nachfolger „Du hast“ ist bis heute der meistgespielte Live-Song der Gruppe. Zwei Jahre nach seiner Erstveröfentlichung landete das Stück auf dem „The Matrix“-Soundtrack und sorgte dafür, dass SEHNSUCHT das erste und bislang einzige rein deutschsprachige Album wurde, das Platinstatus in den USA erreichte. Den Weg dahin hatten freilich schon die Einsätze der Songs aus dem Erstling HERZELEID in David Lynchs „Lost Highway“ bereitet.

Über die Jahre wurden Song und Phrase „Du hast“ zu einer der ersten US-amerikanischen Assoziationen mit Deutschland überhaupt, ähnlich unserer gar nicht mal so herbeifantasierten Faszination mit David Hasselhof. So spielte sogar Megastar Lizzo das Stück bei ihren jüngsten Shows in Berlin und Hamburg. SEHNSUCHT donnerte direkt als erstes aller zehn weiteren Alben der Band auf Platz 1 in Deutschland. Doch was kann dieses Album jenseits der Rekorde? Das, was es soll: die Heads Bangen lassen!

Till Lindemann zeigte, dass er zu mehr imstande ist, als Befehle über Industrial-Riffs zu kläffen

Effektiver als mit Christoph Schneiders Drums-Bombenkette, die das Riff des Titeltracks von der Leine lässt, kann ein Album der härteren Spielart kaum beginnen. Mit Zeilen wie „Sehnsucht versteckt sich wie ein Insekt / Im Schlaf merkst du nicht, dass es dich sticht“, zeigte Sänger Till Lindemann, dass er zu mehr imstande ist, als Befehle über Industrial-Riffs zu kläffen. In seiner Urform existierte das Riff übrigens bereits im Stück „Cyber“ der alten Band Orgasm Death Gimmick von Leadgitarrist Richard Kruspe.

Auch „Tier“ bedient sich an einer Vorlage: Wie ein zeitgenössischer Alternative-Rocker beginnend, lässt den Song das vom Krupps-Kracher „The Dawning Of Doom“ übernommene Riff schnell ins Rammstein-Gewässer platschen, wo Flakes euphorische Synthie-Figur meterhohe Wellen aufpeitscht. Das theatralische „Spiel mit mir“ fährt nach den ersten sechs Prüglern die Aggression zurück und leitet über in die Bombast-Ballade „Klavier“.

Soll Sehnsucht bewahrt bleiben, darf sie nie gestillt werden

Als Texter holt sich „Seemann“ Lindemann wie schon bei der Vorgängerplatte Inspirationen aus dem Bermuda-Dreieck zwischen Liebe, Sex und Gewalt: Mal gewandt wie erwähnt, mal grobschlächtig („Sie hält immer still / Weil sie gefngert werden will“), mal holprig („Unterm Nabel im Geäst / Wartet schon ein weißer Traum“) arbeitet er sich an Themen wie Inzest, Sadomaso-Praktiken und Liebesmord ab – wie gesagt, politisch wurde es erst beim nächsten Album.

HERZELEID kam bereits 2020 zum 25. Geburtstag neu heraus – frisch abgemischt und mit Spielereien im Artwork versehen, allerdings ohne akustisches Bonusmaterial. Das spricht für das Vertrauen der Band in ihr Werk. Mit ebenso schlichter Konsequenz erscheint nun SEHNSUCHT neu – allerdings erst zum 26. Jubiläum. Vermutlich wollte man voriges Jahr nicht vom Release des aktuellen Albums ZEIT ablenken. Außer remastertem Sound, einem neuen, angefetteten und so etwas cineastischerem Mix von „Spiel mit mir“ sowie bisher unveröffentlichten Bandporträts von Coverfotograf Gottfried ist alles wie gehabt. Soll Sehnsucht bewahrt bleiben, darf sie eben nie gestillt werden.