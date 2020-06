The Dears Lovers Rock

Als den Dears 2003 mit dem großen Entwurf NO CITIES LEFT der Durchbruch gelang, stand in den Konzertankündigungen regelmäßig, bei dieser Band handele es sich um die kanadischen Smiths und bei Sänger Murray Lightburn um einen Morrissey-Wiedergänger – damals noch ein Kompliment.

„LOVERS ROCK“ bei Amazon.de kaufen

The Dears haben danach regelmäßig neue Platten rausgebracht, doch litt das Werk zusehends unter Redundanz: Das Drama blieb groß, doch wenn das Herz zum tausendsten Mal bricht, verliert auch der größte Melancholiker das Interesse. Vor einigen Jahren suchte die Band ihr Heil in einem zweigeteilten Werk namens TIMES INFINITY, bis auf die Kernhörerschaft bekam das kaum jemand mit.

LOVERS ROCK soll nun zum Neustart werden. Mit zehn Songs, die mit Titeln wie „I Know What You’re Thinking And Its Awful“ zeigen, wohin die Reise geht. Murray Lightburn – als Person of Colour ein guter Gesprächspartner, wenn es um Rassismus in der Indie-Szene geht – deutet das Ende einer Liebe gerne apokalyptisch. Was dem Album größtenteils fehlt, sind Songs, die mehr bieten als formelhaftes Britpop-Balladenfutter.

LOVERS ROCK im Stream hören:

Man mag sich nicht einmal mehr richtig aufregen über den alten weißen Mann und seine Alter-weißer-Mann-Musik.

Glamouröse Coverversionen, auch von linken Protestsongs: Einsicht oder Sarkasmus? Hoffen wir das Beste.

Theater-Rock: Die moderne Welt bleibt schlecht, Mozzers Songs werden aber wieder besser.

„Meet Is Murder“: Twitter-User*innen nutzen die Langeweile während der Isolation, um Lyrics von The Smiths und Morrissey kreativ an die Corona-Krise anzupassen.

Morrissey wird im Juni und Juli dieses Jahres fünf Shows in Las Vegas spielen. Dies hat der ehemalige Smiths-Frontmann via Facebook bekannt gegeben.

Bei dem Track handelt es sich um ein Cover des gleichnamigen „The Cookies“-Songs aus dem Jahr 1962, den The Smiths bei einer ihrer ersten Bandproben überhaupt aufnahmen.