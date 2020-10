The Nix Sausage Studio Sessions

Nach seinem Austritt bei Franz Ferdinand macht Nick McCarthy seit 2016 das, was man nicht unbedingt von jemandem erwartet, der ganz gerne im Spotlight stand: Er spielt als Teil des Lunsentrios bajuwarischen Liedermacher-Dub. Die letzte Single der Band trug den Titel „Nix“, und dieser gefiel McCarthy und seinem Partner-in-Dub Seb Kellig so gut, dass die beiden ihrem neuen Projekt den Namen The Nix gaben.

Der Ansatz von The Nix: Die Tür von McCarthys Studio im Norden Londons ist immer offen, insbesondere für Gäste, die Texte und Vocal-Melodien dabeihaben. Zum Einsatz kommt dann die Sausage-Studio-Hausband, die diese Stücke souverän einspielt. Den letzten Anstrich besorgt Seb Kellig.

Von den zwölf Stücken der SAUSAGE STUDIO SESSIONS bringen die meisten einen angenehm sonnig-poppigen Flair mit, der Sound der Gorillaz ist nicht weit. Interessant sind die Beiträge mit anderen Vorzeichen: Singer/Songwriterin K.T. Tunstall singt das verwinkelte 80s-Popstück „The Strangest Thing“, Stereolab-Stimme Laetitia Sadier gibt den kosmischen Lounge-Reggae „Until Now, All Is Well“, Theaterschauspieler Philipp Plessmann zollt Baxter Dury mit „Full Fathom Five“ Tribut.

