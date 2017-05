Rock am Ring und Rock im Park: Jetzt die letzten Tickets gewinnen

Schon die Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park sind eine Klasse für sich: Rammstein, Die Toten Hosen und System Of A Down warten nur darauf, mit Tausenden von Festival-Fans gemeinsam zu feiern. Aber auch das restliche Lineup besteht aus vielen Hochkarätern, darunter die Beatsteaks, Beginner, AnnenMayKantereit und viele weitere Top-Acts.

