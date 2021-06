Samras Label Universal Music gibt indirektes Statement zu Missbrauchsvorwürfen ab

Paula Irmschler über Bo Burnham, Olivia Rodrigo, den dümmsten Rassismus, was Süßes und die ganze Wahrheit über die No Angels.

Mit der Darstellung einer gleichgeschlechtlichen Ehe und unabhängigen Frauencharakteren galt „Friends“ früher als bahnbrechend. Welche Dinge bestehen den Test der Zeit? Und was kann heutzutage als problematisch angesehen werden?

Ein Leben zwischen Gewalt und Popularität: Marsha P. Johnson nahm an den „Stonewall-Unruhen“ teil, wurde von Andy Warhol fotografiert – und erhält erst jetzt den Ruhm, den sie verdient.

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „Cornern gegen Deutschland“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Die Kalenderwoche 24/2021 huldigt Billie Eilish, Britney, Ingeborg Bachmann und Timon Karl Kaleyta, misst Testosteron im Gangsta-Rap und den Puls bei Bruce Springsteen. Heul doch, sagt LaFee.

5 Tipps vom Profi: So gelingt euch ein professionelles Musikvideo

Auch in den Kommentaren unter dem Beitrag bestätigen die meisten User diesen Eindruck, auch wenn es ebenfalls Bemerkungen gibt, die eine Gerichtsverhandlung oder eine Anzeige seitens Irani fordern. Samra selbst hat bislang noch kein Statement zu den Vorwürfen abgegeben.

Da der ursprüngliche Instagram-Account der Frau nach den Vorwürfen gelöscht wurde, kreierte sie einen neuen, auf dem sie das Statement repostete. In der Caption des Beitrags erklärte Irani, dass das Label bislang noch nicht mit ihr in Kontakt getreten sei, um Mitgefühl auszudrücken und sie dementsprechend den Eindruck habe, dass Universal Music sich nur um das eigene Image auf Instagram kümmern wolle.

Auf dem Instagram-Account des Labels postete man einen Beitrag, in dem sie bekunden, jede Form von Gewalt zu verurteilen und für eine tolerante und friedliche Gesellschaft zu stehen, in der sie Menschen mit Respekt und ohne Vorteile begegnen. Dabei wurde die Kommentarspalte des Beitrags, der weder den Namen des beschuldigten Rappers noch der 22-jährigen Irani nennt, ausgeschaltet.

Megaloh kündigt sein neues Album 21 an

Nachdem Nika Irani am Dienstag (15. Juni) Vorwürfe bezüglich sexuellen Missbrauchs durch den Deutschrapper Samra via Instagram publik gemacht hatte, forderte sie eine Entschuldigung vom Rapper und vom Label, das diesen vertritt. Nun gab Universal Music ein Statement zu den Anschuldigungen.

10 Jahre BORN THIS WAY: Lady Gaga kündigt Jubiläums-Edition an