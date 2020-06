Seid heute beim Livestream-Konzert von Tom Walker dabei

Das wird Dich auch interessieren





Zum Glück müssen wir trotz Corona-Beschränkungen nicht ganz auf Live-Konzerte verzichten – naja, zumindest Livestream-Gigs können wir uns gerade so richtig gönnen. Heute geht wieder so eine besondere Show an den Start. Und zwar wird uns der Brite Tom Walker um 16 Uhr deutscher Zeit (in UK also um 15 Uhr) ein exklusives Konzert via Zoom spielen. Dabei wird er auch seine neue Single „Wait For You“ vorstellen.

Hier gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack:

„Wait For You“ entstand mitten in der Corona-Krise – es ist Walkers Lockdown-Song. All seine gemischten Gefühle zur aktuellen Situation sind in den Track geflossen.

Da der Musiker momentan nicht auf eine weltweite Tournee gehen kann, weil die Pandemie weiterhin dies nicht zulässt, hat sich Tom Walker dazu entschieden, am heutigen Tag zu verschiedenen Zeiten für verschiedene Länder zu performen. Für ihn hat dieser Donnerstag mit einer Australien-Show begonnen, danach ging es bereits nach Frankreich und es werden neben Deutschland noch Italien, die USA und zum Abschluss Großbritannien folgen.

Erfahrt hier, wie Ihr dabei sein könnt:

Tom Walker, der in Schottland zur Welt kam und in Manchester aufwuchs, konnte sich Ende 2017 mit seinem Track „Leave a Light On“ weltweit einen Namen machen. 2019 erschien sein Album WHAT A TIME TO BE ALIVE.