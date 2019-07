Serien wie „Game of Thrones“: Diese Alternativen trösten Fans über das Aus hinweg

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf rollingstone.de veröffentlicht.

Der Tag, an dem „Game of Thrones“ zu Ende erzählt wurde, liegt bereits eine Weile zurück. Fans der epischen Fantasy-Saga verspüren bestimmt bereits Entzugserscheinungen – ausgelöst durch fehlende Drachen, weiße Wanderer und Intrigen. Folgende Serien sind nicht „Game of Thrones“, aber kommen thematisch wie auch qualitativ an die Geschichte von Eis und Feuer ran. Denn es gibt noch mehr Erzählungen da draußen, die „Game of Thrones“-Fans Trost spenden können.

Kingdom

Wer insbesondere die Armee der Toten vermisst, wird mit „Kingdom“ bestimmt froh. Die Geschichte spielt im mittelalterlichen Korea; im Mittelpunkt steht Kronprinz Chang, der sich auf die Suche nach dem seit einer Weile spurlos verschwundenen König macht. Dabei macht er eine grausame Entdeckung: Es scheint eine Seuche ausgebrochen zu sein, die tote Menschen als Zombies wiederauferstehen lässt. „Kingdom“ ist eine Netflix-Eigenproduktion und gehört zu den besten Serien, die der Streaming-Anbieter in der Mediathek hat.

Black Sails

Die Macher von „Game of Thrones“ lassen gerne das Blut spritzen und nackte Körper sprechen. Und auch an Bord von Captain Flint geht es um Gold, Gewalt und Sex. Tatsächlich handelt es sich bei „Black Sails“ um die Vorgeschichte des Klassikers „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevensons. Die Aussicht auf einen verfrühten, reichen Ruhestand auf einer warmen Insel in der Karibik veranlasst Flints Crew dazu, das Schatzschiff Urca de Lima zur Strecke zu bringen. Die Macher verknüpfen wahre Ereignisse mit historischen Persönlichkeiten und fiktiven Elementen.

Vikings

Zu Beginn des achten Jahrhunderts plant Jarl Haraldson einen erneuten Raubzug gen Osten. Doch Ragnar hat von einem reichen Land im Westen gehört und organisiert mit seiner Frau, der Kriegerin Lagertha, einen Raubzug in die entgegengesetzte Himmelsrichtung. Dort brandschatzen, plündern und töten sie. Dort nehmen sie sich, was ihnen beliebt.

Peaky Blinders

Wir schreiben das Jahr 1919, London: Eine Gang, die den Namen Peaky Blinders trägt, beherrscht die englische Metropole und zieht Nutzen aus den verarmten Zeiten nach Ende des ersten Weltkriegs. Die Gruppierung um Thomas Shelby erpresst Schutzgelder, empfängt Waffenlieferungen und kontrolliert bald die ganze Stadt. Als ein hartnäckiger Polizei-Inspektor auf die Peaky Blinders angesetzt wird, beginnt die Institution zu kippeln. Für alle, die besonders die Intrigen aus „Game of Thrones“ sowie die Machtspiele und Hinterhalte vermissen.

Fargo

„Fargo“ hat kein fantastisches Mittelalter-Setting, sondern spielt im verschneiten Minnesota. „Fargo“ hat keine heldenhaften Dothraki, Lannisters oder Starks zu bieten, dafür skurrile Protagonisten: Im Mittelpunkt der Serie steht der Versicherungskaufmann Lester Nygaard, dem vom kaltblütigen Killer Lorne Malvo ein verlockendes Angebot gemacht wird. Die Spin-off-Serie des gleichnamigen Films erlangte schnell Kultstatus, denn die Macher betreten mit ihren Geschichten eine blutdurchtränkte Spielwiese zwischen brutalem Thriller und schwarzhumoriger Komödie.

