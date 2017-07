Sind das da Haie oder Straße? Kendrick Lamar und Rihanna mit Video zu „Loyalty“

Kendrick Lamar hat mit seinem Album DAMN. mal wieder Charts gestürmt und (auch Rap-fremde) Kritiker zu Jubelarien ansetzen lassen. Im April ist das jüngste Album Lamars erschienen, nun folgt die nächste Auskopplung mitsamt sündhaft aufwändigem Musikvideo.

in „Loyalty“ werden Lamar und sein Feature-Gast Rihanna von Dave Meyers & the little homies in Szene gesetzt. Wir sehen halbnackte Frauen, Typen in Hoodies und Kendrick Lamar, der Rihanna von einem Hochaus baumeln lässt – aber natürlich nicht loslässt. Und eine Schlägerei. Und Haie auf der Straße.

Ziemlich viel los also, überzeugt Euch gern selbst davon: