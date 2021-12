So verdient Apache 207 Geld mit seinen Musikvideos

Plattenverkäufe waren vorgestern. Wer heutzutage mit seiner Musik Geld verdienen will, setzt neben Deluxe-Boxen, Merchandise und Live-Konzerten vor allem auf Streaming. Streaming? Die Kulturtechnik, bei der Artists in der Regel nur Bruchteile von Cents mitverdienen? Jein. Die Rede ist vor allen Dingen von Videostreams. Auch 25 Jahre nach der Goldenen Ära von MTV und VIVA lässt sich mit Musikvideos Geld verdienen – neben der „klassischen“ Einbettung von Pre-Rolls oder Mid-Rolls, also vor- oder zwischengeschalteten Werbeblöcken auf YouTube, funktioniert das, wie im Grunde immer schon, mit Product Placement. Wer zum Beispiel bei James Bond an Aston Martin denkt, weiß, wovon wir reden.

Einer, der dieses System offenbar verstanden und sich zu eigen gemacht hat, ist Apache 207. Der 24-jährige Rapper aus Ludwigshafen, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, gehört zu den erfolgreichsten Acts des Landes. Sein Song „Roller“ war der meistgestreamte deutschsprachige Song in den Jahren 2019 und 2020. Auf Instagram erreicht er 1,4 Millionen Abonnent*innen. In Streamingcharts taucht er weiterhin regelmäßig weit oben neben Bonez MC, Capital Bra und Luciano auf, auch sein im Oktober erschienener Track „Vodka“ schaffte es auf Anhieb auf Platz 1 der Spotify-Streaming-Charts. Das zweitjüngste Kapitel in seiner „2sad2disco“-Videoreihe hieß „Sport“ und erschien am 26. November. Es hieß, die Story dahinter würde über vier Kapitel und sechs Musikvideos hinweg erzählt. Mit der Fokussingle „Der Teufel Weint“ schloß sich am 3. Dezember der musikalische und visuelle Kreis.

Wer sich die millionenfach aufgerufenen Videos auf YouTube ansieht, entdeckt darin – zum Glück – auch schnell den Hinweis „enthält platzierte Werbung“ am linken oberen Bildrand. Nach einem Klick darauf erfährt man, was Google, die Firma hinter YouTube, darunter versteht. Sinngemäß sind „Videos mit bezahlten Werbeintegrationen, Sponsorships und Empfehlungen“ immer dann als solche zu kennzeichnen, wenn eine geschäftliche Beziehung zwischen dem Creator und Unternehmen, die etwa Produkte oder Dienstleistungen anbieten, existiert. Wenn also ein Rapper Nike-Sneaker oder Gucci-Shirts trägt, weil er die Marken abfeiert und als Statussymbole benutzt, mag das einerseits Werbung sein, andererseits aber keine, die bei YouTube unbedingt als solche gekennzeichnet werden müsste. (Bei Instagram sollten Influencer in solchen Fällen trotzdem von „unbezahlter Werbung“ sprechen.)

Im Falle von Apache 207 verhält sich das anders: In seinen Clips und bei öffentlichen Auftreten trägt er T-Shirts und VR-Brillen von „Grover“. „Grover“ ist ein deutsches Unternehmen, das Elektrogeräte vermietet. Das Tech-Start-up hat offenbar die Werbekraft von Apache 207 als Testimonial erkannt und sich in sechs Musikvideos der „2sad2disco“-Reihe eingekauft. In einer Pressemitteilung teilen sie nicht ohne Stolz über ihre „serielle Branded Entertainment Kooperation“ mit: „Dank des Markenclaims ‚More tomorrow now‘ von Grover und des futuristischen Look and Feels der Musikvideos, welche hauptsächlich im Jahr 2080 spielen, entstanden sehr passende inhaltliche Synergien und ein authentisches Storytelling. Gepaart mit Apache als einer der reichweitenstärksten und kreativsten Künstler in Deutschland, konnte Grover mehr Brand Awareness und Consideration erreichen. Während der dreimonatigen Partnerschaft lag das Wachstum von Grover in den sozialen Medien 50 Prozent über der üblichen Rate.“

Klingt nach Business? Ist es auch – und das nicht bei YouTube allein. Die gebrandete VR-Brille im Clip zu „Sport“ war auch als Teil des Teasers zum Musikvideo zu sehen und wurde innerhalb „einer zusätzlichen Media-Aktivierung durch einen TikTok TopView (das erste Video, das die Nutzer:innen beim Aufruf der App sehen) genutzt. Die TopView-Platzierung auf TikTok erreicht alle aktiven TikTok User innerhalb eines Tages und generiert damit bis zu 22 Millionen Impressions.“ Wie die potentiellen Kund*innen danach gebunden werden? „Wer sich das gesamte Musikvideo anschauen möchte, wird auf eine Grover-Microsite geleitet, auf der zeitgleich mehr über den Service des Unternehmens erfahren werden kann. Durch Grover und die zu mietende Technik können Potenziale, Hobbys und Visionen wie in diesem Musikvideo von Apache 207 vollends ausgeschöpft werden.“ Wie viel Geld genau an Apache 207 und sein Label TwoSides / Four Music / Sony für diese „innovative Content-Kooperation“ floß, ist nicht öffentlich bekannt. Fest steht: Umsonst oder aus Liebe zum Produkt allein wird Apache 207 den Kunden nicht in seine Videos und sein Auftreten integriert haben. Dafür weiß er zu gut um seine Reichweite, die Kraft des Native Advertising, seine für Werbekund*innen attraktive Zielgruppe und darum, dass Deutschrap mindestens genau so viel Geschäft wie Kunst ist. Und das sollten auch die Nutzer*innen wissen, bevor sie sich fragen, woher zum Beispiel plötzlich ihr gestiegenes Bedürfnis nach einem Aston Martin rührt.