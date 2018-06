Foto: Getty Images. All rights reserved.

Die Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft geht in die dritte und entscheidende Runde. Ab Montag spielen die Teams der jeweiligen Gruppen deshalb nicht nacheinander, sondern parallel. Ergo: ARD und ZDF können nicht alle Spiele auf ihrem Hauptkanal zeigen, da zum Beispiel zeitgleich um 16:00 Uhr Uruguay gegen Russland sowie Saudi-Arabien gegen Ägypten spielen.

Am Abend, um 20 Uhr spielen dann Iran gegen Portugal und Spanien gegen Marokko – ebenfalls zur gleichen Zeit. Der Hintergrund: Bei nur drei Spielen in einer Gruppe können Torverhältnis und Anzahl der Punkte einen großen Einfluss auf das parallel stattfindende Gruppenspiel haben. Um mögliche Absprachen oder andere Reaktionen auf das andere Gruppenspiel zu unterbinden, finden alle Partien einer WM-Gruppe in der dritten Runde nicht mehr versetzt statt.

Für die TV-Zuschauer sorgt diese Konstellation für Entscheidungsdruck. Welches Spiel schaue ich mir lieber an? Und wo kann ich die Partie anschauen, die beispielsweise am Montag nicht im ZDF auf gewohntem Sendeplatz läuft? Die TV-Sender nutzen ihre Spartenkanäle für die Übertragung. Am Montag sieht der Sendeplatz wie folgt aus:

16:00 Uhr

ZDF: Uruguay – Russland (Gruppe A)

ZDF info: Saudi-Arabien – Ägypten (Gruppe A)

20:00 Uhr

ZDF: Iran – Portugal (Gruppe B)

ZDF info: Spanien – Marokko (Gruppe B)

Am Dienstag übernimmt die ARD wieder die Übertragung. Die Sendetermine sehen wie folgt aus:

16:00 Uhr

Das Erste: Dänemark – Frankreich (Gruppe C)

ARD One: Australien – Peru (Gruppe C)

20:00 Uhr

Das Erste: Nigeria – Argentinien (Gruppe D)

ARD One: Island – Kroatien (Gruppe D)

ARD One ist der selten genutzte Digitalsender der ARD. Er ist natürlich auch via TV zu empfangen, alternativ gibt es die dort gezeigten Spiele im Live-Stream. Hier der Link zum Sender.