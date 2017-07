„Stranger Things“: Netflix haut Starttermin der 2. Staffel, Teaser, Poster und Details zur Handlung raus

„Stranger Things“ are coming again: Nach dem unglaublichen Erfolg der ersten Staffel von „Stranger Things“ und deren halbwegs offenem Ende war es nur eine Frage der Zeit, bis Netflix eine zweite Staffel ankündigen würde. Und die kommt nun nicht wie ursprünglich geplant an Halloween in die Mediathek des Streamingdienstes, sondern schon am 27. Oktober 2017.

Das ist aber noch nicht alles: In einem 25-sekündigen Teaservideo sieht man die aus Staffel 1 bekannten Jungs wieder mit ihren BMX-Rädern die Straßen der Kleinstadt Hawkins entlang radeln – diesmal steht die Bedrohung, nur vordergründig in Form von apokalyptischem Unwetter – aber unmittelbar bevor. Die Musik klingt wieder wie die Synthie-Dystopie, die schon Staffel 1 so packend und so nach den Achtzigern klingen ließ, in denen die Mystery-Serie spielt.

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg — Stranger Things (@Stranger_Things) July 11, 2017

Das dazugehörige Serienplakat zeigt entsprechend eine Szene, die auch im Teaser zu sehen ist:

Worum es in der 2. Staffel „Stranger Things“ gehen wird? Netflix verrät: „It’s 1984 and the citizens of Hawkins, Indiana are still reeling from the horrors of the demagorgon and the secrets of Hawkins Lab. Will Byers has been rescued from the Upside Down but a bigger, sinister entity still threatens those who survived.”

Zuvor zeigte Netflix bereits diesen Horror-Teaser: