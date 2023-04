Suga von BTS kündigt erstes Solo-Album an

Foto: Getty Images, Kevork Djansezian. All rights reserved.

Min Yoon-gi, besser bekannt als Suga von der weltbekannten südkoreanischen Boyband BTS, hat sein drittes Solo-Projekt angekündigt. Der Rapper, Songwriter und Producer veröffentlichte bereits 2016 und 2020 zwei Mixtapes unter dem Alias Agust D. Nun soll am 21. April sein Debütalbum mit dem Namen D-DAY erscheinen, wie das Label Big Hit auf Twitter bekannt gab.

Die ‚BTS A.R.M.Y‘, wie sich die Fans der ‚Bangtan Boys‘ nennen, dürften dem neuen Album besonders entgegenfiebern, denn die Band befindet sich gerade in einer Auszeit. Eigentlich wollten die sieben Künstler die Auszeit nutzen, um sich ihren jeweiligen Solo-Projekten zu widmen. Allerdings gab Big Hit im Oktober vergangenen Jahres bekannt, dass die Mitglieder in ihrer Auszeit ihren Wehrdienst ableisten werden. Dieser ist in Südkorea für Männer zwischen 18 und 28 Jahren verpflichtend und dauert bis zu 21 Monate.

Agust D werde seinen Militärdienst Berichten koreanischer Medien zufolge 2024 im Sozialdienst ableisten. Im Februar dieses Jahres hatte der Dreißigjährige bereits als erstes Mitglied von BTS seine Solo-Welttour angekündigt. Insgesamt 19 Konzerte in den USA, Indonesien, Thailand, Singapur und Südkorea umfasst die ‚Agust D Tour‘ 2023.