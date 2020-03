Thao & The Get Down Stay Down kündigen fünftes Album „TEMPLE“ an

Thao & The Get Down Stay Down hier 2016 beiim Sundance Film Festival in Park City, Utah.

Thao & The Get Down Stay Down haben offiziell ihr fünftes Studioalbum angekündigt. Es wird den Titel TEMPLE tragen und am 15. Mai 2020 via Ribbon Music erscheinen. Begleitet wird die Ankündigung von ihrer neuen gleichnamige Single inklusive dazugehörigem Musikvideo.

Einer offiziellen Pressemitteilung zufolge übernahm Sängerin Thao Nguyen beim Schreiben der neuen Platte erstmals auch die Rolle der Produzentin. Bandkollege Adam Thompson habe ihr dabei stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Fast sei das neue Album jedoch gar nicht erst zustande gekommen. Rockmusik habe sich für Nguyen „einfach nicht mehr richtig angefühlt“. Glücklicherweise habe die Musikerin jedoch neue Motivation darin gefunden, sich selbst mehr Raum zur Selbstentfaltung zu geben und so ihre eigene queere Identität erstmals in den Vordergrund zu rücken.

TEMPLE-Artwork:

TEMPLE-Tracklist:

Temple Phenom Lion on the Hunt Pure Cinema Marauders How Could I Disclaim Rational Animal I’ve Got Something Marrow

Aus Angst davor, von ihrer vietnamesischen Gemeinschaft und Familie ausgegrenzt zu werden, habe die Sängerin lange über ihre Homosexualität geschwiegen. „Ich bin nervös, aber hoffnungsvoll, dass ich dadurch, dass ich vollkommen Ich selbst bin, auch weiterhin zu meiner Familie und der vietnamesischen Community gehören kann“, so Nguyen. Tatsächlich glaube sie, dass die von ihr empfundene Scham ihre Musik in der Vergangenheit zu pauschal gemacht habe. „Bei diesem Album geht es darum, endlich ganz spezifisch zu werden“, erklärte die Kalifornierin, „wenn du dir meine Musik anhörst, möchte ich, dass du genau weißt, wovon sie handelt.“

TEMPLE kann ab sofort vorbestellt werden und auch für ihr Merchandise haben sich Thao & The Get Down Stay Down etwas Besonderes einfallen lassen: Für 30 US-Dollar erhaltet Ihr im offiziellen Fanshop eine limitierte Edition des „Temple Food Desert Kit“, das aus einer dreifarbigen Reispudding-Mischung mit gerösteter Kokosnuss und Cashew-Nüssen besteht. Kreiert wurde das Gericht von Chefköchin Diep Tran und alle daraus gewonnenen Einnahmen gehen an „Alma Backyard Farms“, eine gemeinnützige Organisation, die sich auf urbane Landwirtschaft, zweite Chancen für ehemalige Sträflinge und die Förderung benachteiligter Gemeinden in L.A. spezialisiert hat.

