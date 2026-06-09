Robert Smith verrät: The Cure machen jetzt Pop – und es „knallt“

Zwei neue The-Cure-Alben sind in Vorbereitung – eines düster, eines poppig wie nie. Smith selbst sagt: Es erinnert an seine Arbeit mit Olivia Rodrigo.

The Cure halten gleich zwei Alben in der Warteschleife. Eines ist bereits fertig, ein weiteres Werk im „poppigen“ Sound befindet sich derzeit noch in der Werkstatt. Robert Smith meint, es könne Fans an seine Zusammenarbeit mit Olivia Rodrigo erinnern.

The Cure tüfteln an neuer Musik, wie sie in ihrer offiziellen Bio letzten Oktober bekannt gaben. Seit dem Album „Songs Of A Lost World“ aus dem Jahr 2024 hatte es keine neuen Lieder der Band gegeben. Doch The Cure waren in der Zwischenzeit nicht untätig: Ein weiteres Album ist bereits abgeschlossen und laut Frontsänger Robert Smith auf dem Weg zur Plattenfirma Universal – es dürfte also nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es sei düsterer als „Songs Of A Lost World“. Die neue Platte stehe zwar in Verbindung zum vorherigen Album, jedoch mit einer neuen Perspektive.

Jetzt kommt Cure-Pop

Zu ihrem dritten, noch unfertigen Projekt hat Smith interessante Hinweise auf einen möglichen Sound gegeben. Es werde wohl „poppig“ – und könne Hörer:innen an seine Zusammenarbeit mit der 23-jährigen Olivia Rodrigo erinnern.

Beeinflusst sei es von ihr jedoch nicht. In einem Interview mit „BBC6 Music“ sagte er: „Die Leute denken: ‚Ah, es ist weil er mit Olivia zusammenarbeitet.‘ Denn das dritte Album ist eigentlich ziemlich upbeat. Es ist sehr poppig, aber lässt sich melodisch nicht mit den Dingen vergleichen, die Olivia tut. Sondern es ist meine Idee von Cure-Pop. Es ist wahrscheinlich 20 BPM langsamer als alles, was sie tut. Aber [im Vergleich dazu,] was wir die letzten paar Jahre gemacht haben, rockt es wirklich. Es knallt.“

Drei ausverkaufte Shows in Berlin

Zwischen dem ersten, düsteren und dem zweiten, poppigen Release dürfte also ein großer Kontrast bestehen. Wie lang die zwei neuen Alben noch auf sich warten lassen, ist unklar. Derzeit startet der Open-Air-Sommer 2026 der Band, während dem sie auch in die DACH-Region kommen.

Am 12. Juni spielen The Cure tagsüber auf dem Nova Rock Festival in Österreich; am 10., 11. und 12. Juli abends in Berlin auf der Parkbühne Wuhlheide. Die drei Headline-Shows sind bereits restlos ausverkauft, doch für Nova Rock gibt es noch Festival- und Tagespässe, die ab 154 Euro starten.