„The Defenders“ starten am Freitag auf Netflix: Hier ist der neueste Trailer

Netflix hat lange darauf hingearbeitet: Die Serien „Luke Cage“, „Iron Fist“, Daredevil“ und „Jessica Jones“ werden für ein Special-Event zusammengeführt. „The Defenders“ heißt die Mini-Serie mit vorerst acht Episoden, am 19. August wird sie komplett in der Mediathek liegen.

Erste US-Kritiken (unsere folgt am Samstag) bescheinigen der Serie in den ersten 4 Episoden zwar keine besonders hohe Qualität, den Marvel-Fans wird es aber wohl egal sein. Selbst die von der Kritik völlig zu Recht verrissene Serie „Iron Fist“ brach laut Netflix-Angaben Abruf-Rekorde.

Sigourney Weaver stellt sich als Schurkin in den Weg der New Yorker Superhelden, die sich als Team zusammenfinden müssen. Und dann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die Stadt retten. Ein neuer Trailer, der kurz vor Serienstart erschienen ist, heizt die Vorfreude der Marvel-Fans weiter an:

