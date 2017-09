The Used kündigen neues Album an und veröffentlichen schräges Musikvideo

The Used, die Screamo-Band um Kelly Osbornes Ex Bert McCracken, haben ein neues Album angekündigt. Ihre bereits siebte Platte THE CANYON soll am 27. Oktober 2017 erscheinen. Insgesamt 17 Songs enthält das Ding und wurde von Genre-Kenner Ross Robinson (Korn, Slipknot, Limp Bizkit, Glassjaw, At The Drive-In) produziert.

Wie das klingt? The Used veröffentlichten im Vorfeld der Ankündigung ein Musikvideo zu ihrem neuen Song „Over And Over Again”. Und das ist bunt, matschig und immerhin abwechlungsreich geworden:

Die Tracklist zum neuen Album „THE CANYON” von The Used:

01 – “For You”

02 – “Cold War Telescreen”

03 – “Broken Windows”

04 – “Rise Up Lights”

05 – “Vertigo Cave”

06 – “Pretty Picture”

07 – “Funeral Post”

08 – “Upper Falls”

09 – “The Divine Absence (This Is Water)”

10 – “Selfies In Aleppo”

11 – “Moving The Mountain (Odysseus Surrenders)”

12 – “Over and Over Again”

13 – “The Quiet War”

14 – “Moon-Dream ”

15 – “The Nexus”

16 – “About You (No Songs Left to Sing)”

17 – “The Mouth Of The Canyon”