„This is my room this is my tune”: Will Smiths Studio-Version von „Get Lit“ ist unglaublich schlecht

Abgesehen von einem Remix von Bomba Estéreos „Fiest” vor ein paar Jahren, hat Will Smith in zwölf Jahren kein neues Lied veröffentlicht. Als sich herausstellte, dass er und sein alter Kumpel DJ Jazzy Jeff – weltbekannt seit „The Fresh Prince of Bel Air“ – wieder zusammen Musik machen, waren die Fans verständlicherweise aufgeregt. DJ Jazzy Jeff und Smith feierten auf dem Livewire Music Festival die Livepremiere ihres neuen Tracks „Get Lit”– das Publikum wurde bereits dort ziemlich enttäuscht.

Nun veröffentlichte Will Smith die Studio-Version von „Get Lit” und die ist leider nicht viel besser. Der Track beginnt mit einem Reggaeton-EDM-Beat, der sehr gewollt und kaum gekonnt klingt. Will Smith kommt mit einem schlechten jamaikanischen Akzent daher und singt peinliche Zeilen wie „Walk in da place” oder “Den da darkness erase”. Es wird noch schlimmer: „This is my room, this is my tune, Your witch on my broom. I’m sorry” oder „I know we’re close to Halloween but come again? We ain’t part of them Megatrons, We transform and get lit”.



Vom Titel über den Beat bis zum lyrischen Chaos klingt der Track wie ein in die Jahre gekommener Vater, der versucht cool zu sein. So gesehen also doch wie Will Smith! Bloß nicht mehr so: fresh.