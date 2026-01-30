Tom Morello veranstaltete Benefizkonzert für ICE-Opfer in Minneapolis

Tom Morello veranstaltet mit Rise Against ein Solidaritätskonzert in Minneapolis gegen die Einwanderungsbehörde ICE. Der Erlös geht an Familien ermordeter Opfer.

Am heutigen Freitag, dem 30. Januar 2026, veranstaltete der ehemalige Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello gemeinsam mit Rise Against ein Konzert, das sich gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE richtet und „den Familien derjenigen gewidmet ist, die von ICE ermordet wurden“. Das „DefendMinnesota!“-Event fand in der Stadt Minneapolis statt. Die Stadt ist seit Wochen ein Brennpunkt für Eskalationen zwischen Bürger:innen und der ICE.

„Konzert der Solidarität und des Widerstands“

Tom Morello bezeichnete es als „Konzert der Solidarität und des Widerstands“ inmitten der anhaltenden Proteste gegen die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), insbesondere gegen die Tötung von Renee Good und Alex Pretti.

Das Event fand um 10:30 Uhr in einem Live-Musik-Club statt, die Tickets kosteten 25 US-Dollar. Der Aktivist trat nach Auftritten von Rise Against, dem US-amerikanischen Gitarristen Al Di Meola und dem US-amerikanischen Singer-Songwriter Ike Reilly als Headliner auf.

In einem Social-Media-Beitrag schrieb der Gitarrist: „Wenn es aussieht wie Faschismus, sich anhört wie Faschismus, sich verhält wie Faschismus, sich kleidet wie Faschismus, redet wie Faschismus, tötet wie Faschismus und lügt wie Faschismus, dann ist es verdammt nochmal Faschismus. Er ist da, er ist jetzt, er ist in meiner Stadt, er ist in deiner Stadt, und er muss bekämpft, angeprangert, verteidigt, ihm entgegengetreten, entlarvt, verdrängt, gestürzt und vertrieben werden. Von dir und von mir.“

Der Musiker fuhr fort: „Wir kommen nach Minneapolis, wo die Menschen sich heldenhaft gegen die Einwanderungsbehörde ICE, gegen Trump und gegen diese schreckliche, zunehmende Welle des Staatsterrors gestellt haben. Wo die Menschen für ihre Nachbarn und sich selbst, für Demokratie und Gerechtigkeit eingestanden sind. Niemand außer uns selbst wird uns retten, und es heißt jetzt oder nie.“

Zum Schluss schrieb er: „100 % des Erlöses gehen an die Familien derjenigen, die von ICE in Minneapolis ermordet wurden: Renee Good und Alex Pretti.“

ICE-Agenten suspendiert

Der ICE-Agent, der Good erschossen hat, wurde bis zum Abschluss der Untersuchung vom Dienst suspendiert, ebenso wie die beiden Agenten, die an der tödlichen Schießerei auf Pretti beteiligt waren. Dies berichtete die BBC.

