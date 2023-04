Eine unvollständige Übersicht der 2023 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2023: Diese Prominenten sind dieses Jahr verstorben Tom Leadon starb Berichten zufolge am 22. März 2023 eines natürlichen Todes. Der ehemalige Mudcrutch-Gitarrist wurde 70 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Daniel Knighton Wayne Swinny starb am 22. März 2023 an den Folgen einer Gehirnblutung. Der Gitarrist war das letzte verbleibende Gründungsmitglied der Nu-Metal-Band Saliva. Er wurde 59 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Scott Legato Lance Reddick starb Berichten zufolge am 17. März 2023 eines natürlichen Todes. Der „The Wire“-Schauspieler wurde 60 Jahre alt. Copyright: FilmMagic/Axelle/Bauer-Griffin Bobby Caldwell starb am 14. März 2023 nach langer Krankheit. Der Sänger und Songwriter, der sich mit Songs wie „What You Won’t Do For Love“ und „Open Your Eyes“ einen Namen machte, wurde 71 Jahre alt. Copyright: Getty Images for BET/Jason Kempin Costa Titch starb am 11. März 2023, nachdem er kurz zuvor auf der Bühne zusammengebrochen war. Der südafrikanische Rapper und Sänger wurde nur 28 Jahre alt. Copyright: Gallo Images via Getty Images/Gallo Images Chaim Topol starb am 9. März 2023 an den Folgen einer Alzheimererkrankung. Der israelische Schauspieler, der unter anderem als Milchmann Tevye in dem Musical-Film „Anatevka“ Bekanntheit erlangte, wurde 87 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Larry Ellis Bert I. Gordon starb am 8. März 2023 in seinem Zuhause. nachdem er kurz zuvor kollabiert war. Der Filmemacher erlangte durch zahlreiche Monster- und SciFi-Filme wie „Der Koloß„ „Gigant des Grauens“ und „Die Insel der Ungeheuer“ große Bekanntheit. Er wurde 100 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Imeh Akpanudosen Gary Rossington starb am 5. März 2023 im Alter von 71 Jahren. Der Gitarrist war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der ikonischen Rockband Lynyrd Skynyrd. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images/Bill Tompkins Tom Sizemore starb am 3. März 2023 an den Folgen eines Hirnaneurysmas. Der Schauspieler, der unter anderem in den Kriegsfilmen „Der Soldat James Ryan“ und „Black Hawk Down“ zu sehen war, wurde 61 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Paul Archuleta Steve Mackey 2011 in Leeds, England. (Photo by Shirlaine Forrest/Getty Images) Copyright: Getty Images/Shirlaine Forrest Wayne Shorter starb am 2. März 2023 im Alter von 89 Jahren. In seiner acht Jahrzehnte umspannenden Karriere als Solo-Artist und Teil der Jazz-Supergroup Weather Report war der Komponist und Saxophonist einer der produktivsten Botschafter des Jazz, der die Grenzen der Kunstform selbst erweiterte und ihren Einfluss mit allen Musikrichtungen verschmolz. Eine Todesursache wurde bisher nicht genannt. Copyright: The Washington Post via Getty Im/The Washington Post Gordon Pinsent starb Berichten zufolge am 25. Februar 2023 friedlich im Schlaf. Der kanadische Schauspieler, der unter anderem in den Filmen „An ihrer Seite“ und „Die große Versuchung“ zu sehen war, wurde 92 Jahre alt. Copyright: Getty Images/ET Canada Jansen Panettiere starb am 20. Februar 2023 im Alter von 28 Jahren. Der Schauspieler wurde vor allem durch Familienfilme wie „Mehr als Limonade – Die geheimnisvollen Aufträge des Mister Sperry“ und „The Perfect Game“ bekannt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Todd Williamson Richard Belzer verstarb Berichten zufolge am 19. Februar 2023 friedlich in seinem Haus in Frankreich. Der „Law & Order“-Star wurde 78 Jahre alt. Copyright: WireImage/John Lamparski Barbara Bosson starb am 18. Februar 2023 im Alter von 83 Jahren. Die Schauspielerin war vor allem für ihre Rollen in den TV-Serien „Polizeirevier Hill Street“, „Inspektor Hooperman“ und „Murder One“ bekannt. Eine Todesursache wurde bisher noch nicht bestätigt. Copyright: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via/NBC Lord Folter Copyright: David Henselder Kyle Jacobs starb am 17. Februar 2023 im Alter von 49 Jahren. Der Country-Songwriter war mit der US-amerikanischen Sängerin Kellie Pickler verheiratet. Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht bekanntgegeben, allerdings soll die Polizei aktuell in Richtung Suizid ermitteln. Copyright: WireImage/Daniel Zuchnik Stella Stevens starb am 17. Februar 2023 an den Folgen einer Alzheimererkrankung. Die Schauspielerin war unter anderem an der Seite von Elvis in der Musical-Komödie „Girls“ Girls“ Girls!“ zu sehen. Sie wurde 84 Jahre alt. Copyright: FilmMagic/Eric Isaacs Chuck Jackson starb am 16. Februar 2023 im Alter von 85 Jahren. Der R’n’B-Sänger machte sich mit Songs wie „Any Day Now“ und „I Don’t Want To Cry“ einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images/Paul Hawthorne Raquel Welch starb am 15. Februar 2023 nach kurzer Krankheit. Die Schauspielerin, die unter anderem in Hollywood-Produktionen wie „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ und „100 Gewehre“ zu sehen war, wurde 82 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Silver Screen Collection David Jolicoeur aka Trugoy von De La Soul live im Mai 2019 in Glasgow Copyright: Redferns/Roberto Ricciuti AKA bei einem Konzert, 2015. Copyright: Gallo Images/Getty Images/Lefty Shivambu Cody Longo starb Berichten zufolge am 8. Februar 2023 an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Der Schauspieler, der u.a. in der Fernsehserie „CSI“ zu sehen war, wurde nur 34 Jahre alt. Copyright: FilmMagic/Paul Archuleta Burt Bacharach starb Berichten zufolge am 8. Februar 2023 eines natürlichen Todes. Der Komponist und Bandleader, dessen elegante Melodien jahrzehntelang das Popradio dominierten, wurde 94 Jahre alt. Copyright: Redferns/Roberto Ricciuti Jürgen Flimm starb am 4. Februar 2023 im Alter von 81 Jahren. Er galt als einer der maßgeblichen Regisseure im deutschen Sprachraum. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Copyright: Getty Images/Christian Marquardt Paco Rabanne starb am 3. Februar 2023 im Alter von 88 Jahren. Der Modeschöpfer wurde in den 60er-Jahren für seine extravagante Mode aus außergewöhnlichen Materialien berühmt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images/Carlos Alvarez Annie Wersching, hier im Februar 2016 in Los Angeles Copyright: Getty Images/Albert L. Ortega Barrett Strong starb am 29. Januar 2023 im Alter von 81 Jahren. Der Motown-Sänger machte sich mit Songs wie „Money (That’s What I Want)“ und „Misery“ einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Michael Ochs Archives Tom Verlaine ist am 28. Januar 2023 nach kurzer Krankheit verschieden. Der Sänger und Gitarrist der Punkband Television wurde 73 Jahre alt. Copyright: LightRocket via Getty Images/Pacific Press Lisa Loring starb am 28. Januar 2023 an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Schauspielerin spielte bereits im Alter von 6 Jahren in der Sitcom „The Addams Family“ die mordlustige Wednesday Addams. Loring wurde 64 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Bobby Bank Sylvia Syms starb Berichten zufolge am 27. Januar 2023 friedlich in einem Altenheim für Schauspieler*innen und Entertainer. Die britische Schauspielerin, die unter anderem in „Eiskalt in Alexandrien – Feuersturm über Afrika“ und „Die Frau im Morgenrock“ zu sehen war, wurde 89 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Hulton Archive Cindy Williams starb am 25. Januar 2023 nach kurzer Krankheit. Die Schauspielerin war unter anderem jahrelang in der US-Sitcom „Laverne & Shirley“ zu sehen. Sie wurde 75 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Slaven Vlasic David Crosby starb am 18. Januar 2023 nach längerer Krankheit. Der Sänger und Mitbegründer von The Byrds und Crosby, Stills & Nash wurde 81 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Spencer Platt Van Conner starb am 17. Januar 2023 an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Bassist und Mitbegründer der Alternative-Rockband Screaming Trees wurde 55 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Gie Knaeps Gina Lollobrigida starb am 15. Januar 2023 vermutlich eines natürlichen Todes. Die italienische Schauspielerin und Fotojournalistin wurde 95 Jahre alt. Copyright: Getty Images/David Cairns Robbie Bachman starb am 12. Januar 2023 im Alter von 69 Jahren. Der Musiker machte sich als Drummer der legendären 70ies-Rockband Bachman-Turner Overdrive einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Redferns/Fin Costello Lisa Marie Presley starb am 12. Januar 2023 an den Folgen eines Herzinfarkts. Die Sängerin und Tochter des „King of Rock’n’Roll“ Elvis Presley wurde 54 Jahre alt. Copyright: WireImage/Bryan Steffy Tatjana Patitz 2013 bei einer Veranstaltung in Österreich Copyright: Getty Images/Manfred Laux Carole Cook starb ihrem Agenten zufolge am 11. Januar 2023 an einem Herzversagen. Die Schauspielerin war unter anderem in Filmklassikern wie „Magnolien aus Stahl“ und „Hello, Dolly“ zu sehen. Sie wurde 98 Jahre alt. Copyright: Getty Images for Warner Bros. St/Charley Gallay Jeff Beck, hier 2013 Copyright: Danny Clinch Adam Rich starb am 7. Januar 2023 im Alter von 54 Jahren. Der Schauspieler wurde in den 70ern mit der US-Serie „Eight Is Enough“ als „Amerikas kleiner Bruder“ berühmt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: WireImage/Steve Granitz Fay Weldon starb am 4. Januar 2023 im Alter von 91 Jahren. Die Britin schrieb neben Romanen wie „Die Teufelin“ (1983) auch Drehbücher für TV-Serien wie „Stolz & Vorurteil“ (1980) und den Film „Puffball“ (2007). Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images/David Levenson Kelly Monteith starb am 3. Januar 2023 an den Folgen eines Schlaganfalls. Der Comedian und Schauspieler, der v.a. in Großbritannien bekannt war, wurde 80 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Michael Ochs Archives Alan Rankine starb seinen Söhnen zufolge am 3. Januar 2023 friedlich zu Hause. Der Keyboarder, Gitarrist und Mitbegründer der Indie-Band The Associates wurde 64 Jahre alt. Copyright: Redferns/David Corio Fred White starb am 1. Januar 2023 im Alter von 67 Jahren. Der Musiker machte sich v.a. als Drummer der Band Earth, Wind & Fire einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images/Mike Coppola Gangsta Boo während ihres Auftritts bei einem Run the Jewels Konzert, 2019 Copyright: Getty Images/Chris McKay

Das Jahr 2023 hatte kaum angefangen, schon war die erste Persönlichkeit gestorben – bereits am 2. Januar teilte Fred Whites Bruder via Instagram die traurige Nachricht, dass der „Earth, Wind & Fire“-Drummer einen Tag zuvor mit 67 Jahren verschieden sei. Rapperin Gangsta Boo starb Berichten zufolge am 1. Januar 2023 an einer Drogenüberdosis, und „The-Associates-Gründungsmitglied Alan Rankine wurde seinen Söhnen zufolge am 3. Januar tot in seinen eigenen vier Wänden aufgefunden, nachdem der Musiker die Feiertage mit seiner Familie verbracht hatte.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der verstorbenen Prominenten 2023 aus Kunst, Kultur und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die verstorbenen Persönlichkeiten 2023

Januar 2023:

Fred White (†67, „Earth, Wind & Fire“-Drummer), 1. Januar

Gangsta Boo (†43, Rapperin), 1. Januar

Alan Rankine (†64, „The Associates“-Mitgründer), 3. Januar

Kelly Monteith (†80, Comedian & Schauspieler), 3. Januar

Fay Weldon (†91, ((Drehbuch-)Autorin), 4. Januar

Earl Boen (†81, Schauspieler), 5. Januar

Adam Rich (†54, Schauspieler), 7. Januar

Jeff Beck (†78, Musiker), 10. Januar

Ben Masters (†75, Schauspieler), 11 Januar

Charles Kimbrough (†86, Schauspieler), 11 Januar

Carole Cook (†98, Schauspielerin), 11 Januar

Tatjana Patitz (†56, Supermodel), 11. Januar

Lisa Marie Presley (†54, Sängerin & Songwriterin), 12. Januar

Robbie Bachman (†69, „Bachman-Turner Overdrive“-Drummer), 12. Januar

Yoshio Yoda (†88, Schauspieler), 13. Januar

Al Brown (†83, Schauspieler), 13. Januar

Gina Lollobrigida (†95, Schauspielerin), 15. Januar

Renee Geyer (†69, Soul-Sängerin), 17. Januar

Van Conner (†55, „Screaming Trees“-Bassist), 17. Januar

David Crosby (†54, Rock-Legende), 18. Januar

Jeremy Ruehlemann (†27, Model), 22. Januar

Wolfgang Draeger (†95, Schauspieler & Synchronsprecher), 23. Januar

Lance Kerwin (†62, Schauspieler), 24. Januar

Cindy Williams (†75, Schauspielerin), 25. Januar

Sylvia Syms (†89, Schauspielerin), 27. Januar

Lisa Loring (†64, Schauspielerin), 28. Januar

Tom Verlaine (†73, Television-Gitarrist & -Sänger), 28. Januar

George R. Robertson (†89, Schauspieler), 29. Januar

Barrett Strong (†81, Motown-Sänger), 29. Januar

Annie Wersching (†45, Schauspielerin), 29. Januar

Charlie Thomas (†85, „The Drifters“-Sänger), 31. Januar

Adama Niane (†56, Schauspieler), Januar

Februar 2023:

George P. Wilbur (†81, Schauspieler), 1. Februar

Dieter Schaad (†96, Schauspieler), 3. Februar

Paco Rabanne (†88, Designer), 3. Februar

Jürgen Flimm (†81, Regisseur), 4. Februar

Burt Bacharach (†94, Songwriter), 8. Februar

Cody Longo (†34, Schauspieler), 8. Februar

Carlos Saura (†91, Filmemacher), 10. Februar

Hugh Hudson (†86, Filmemacher), 10. Februar

Kiernan Forbes aka AKA (†35, Rapper), 10. Februar

Austin Majors (†27, Schauspieler), 11. Februar

David Jolicoeur aka Trugoy the Dove (†54, „De La Soul“-Rapper), 12. Februar

Raquel Welch (†82, Schauspielerin), 15. Februar

Chuck Jackson (†85, R’n’B-Sänger), 16. Februar

Stella Stevens (†84, Schauspielerin), 17. Februar

Lord Folter (†31, Rapper), 17. Februar

Kyle Jacobs (†49, Country-Songwriter & -Sänger), 17. Februar

Barbara Bosson (†83, Schauspielerin), 18. Februar

Richard Belzer (†78, Schauspieler), 19. Februar

Jansen Panettiere (†28, Schauspieler), 20. Februar

Gordon Pinsent (†92, Schauspieler), 25. Februar

Ricou Browning (†93, Schauspieler), 27. Februar

März 2023:

Ted Donaldson (†89, Schauspieler), 1. März

Wayne Shorter (†89, Jazz-Legende), 2. März

Steve Mackey (†56, Pulp-Bassist), 2. März

Tom Sizemore (†61, Schauspieler), 3. März

Gary Rossington (†71, „Lynyrd Skynyrd“-Gitarrist), 5. März

Bert I. Gordon (†100, Filmemacher), 8. März

Robert Blake (†89, Schauspieler), 9. März

Chaim Topol (†87, Schauspieler), 9. März

Costa Titch (†28, Rapper), 11. März

Bobby Caldwell (†71, Sänger & Songwriter), 14. März

Norman Steinberg (†83, Drehbuchautor), 15. März

Clarence „Fuzzy“ Haskins (†81, Parliament-Funkadelic-Sänger), 17. März

Lance Reddick (†60, Schauspieler), 17. März

Paul Grant (†56, Schauspieler & Stuntman), 21. März

Peter Werner (†76, Filmproduzent), 21. März

Rebecca Jones (†64, Schauspielerin), 22. März

Wayne Swinny (†59, Saliva-Gitarrist), 22. März

Tom Leadon (†70, Mudcrutch-Mitgründer), 22. März

Nicholas Lloyd Webber (†43, Komponist), 25. März

Paul O’Grady (†67, Comedian, Schauspieler & Moderator), 28. März

Ryuichi Sakamoto (†71, Komponist, Musiker & Schauspieler), 28. März

Brian Gillis (†47, LFO-Mitgründer), 29. März

April 2023:

Judy Farrell (†84, Schauspielerin), 2. April

Auch in den vergangenen Jahren waren die Listen viel zu lang, Ihr könnt sie von 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 und 2016 hier nachlesen.