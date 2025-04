Die Meldungen des Monats, von uns kommentiert. Liam Gallagher Oasis war gestern. Ich präsentiere meine neue Band: Beady Eye. Stephan Rehm Aus dem Lexikon „Beady eye: When your eye sticks a few centimeters outta your eye socket“. Sprich: „Glupschauge“. Christian Stein Oder: „Einäugige Schlange“. Oliver Götz Ich sehe Noel am Küchentisch, mit der neuen Zeitung, […]