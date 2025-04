Steve Hackett nahm seine Gitarre und verabschiedete sich von Genesis, um seine Karriere auf anderen Wegen fortzusetzen. Nun hat die Band noch drei feste Mitglieder: Tony Banks, Mike Rutherford und Phü Collins, die bereits eine Studio-LP mit einem beziehungsreichen Titel in der Mache haben und anfang nächsten Jahres veröffentlichen wollen: „Then There Were Three . […]