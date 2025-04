Im Headquarter des südkoreanischen Musikfernsehsenders Mnet in der Stadt Paju wurden am Samstag die Mnet Asian Music Awards (MAMA) verliehen. Der Preis, oder vielmehr die Show drum rum, ist eine feste Adresse in der Award Season der koreanischen Popmusik – und das Schaulaufen der ersten K-Pop-Garde. Wobei man hier feststellen muss, dass die weltweit erfolgreichsten […]