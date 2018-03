„Tower Records“-Gründer Russ Solomon ist tot

Russ Solomon, Gründer von „Tower Records“, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Solomon hatte offenbar einen Herzinfarkt während er die Oscar-Verleihung am 4. März 2018 in seinem Zuhause in Sacramento, Kalifornien ansah. Der Sohn des Unternehmers sagte der lokalen Zeitung „The Sacramento Bee“ , Solomon hätte seine Frau gebeten, seinen Whiskey nachzufüllen. Als sie zurückkehrte, war ihr Ehemann bereits tot gewesen.

Solomon begann 1941, im Alter von 16 Jahren, Platten im Drugstore seines Vaters zu verkaufen. In den frühen 60er Jahren eröffnete er „Tower Records“, benannt nach dem „Tower Theatre“ in Sacramento. Zunächst gab es mehrere Läden in den USA, später expandierte das Unternehmen und wurde zu einer der größten Plattenladen-Ketten weltweit.

„Tower Records“ ging 1995 mit einer Website online, doch nach dem erfolgreichsten Jahr des Unternehmens – 1999 lagen die jährlichen Einnahmen bei einer Milliarde US-Dollar – führte der Rückgang physischer Verkäufe dazu, dass die Firma sich 2004 bankrott melden musste. 2006 endete schließlich das Geschäft.

Die Geschichte von „Tower Records“ erzählte Colin Hanks 2015 in seiner Dokumetation „All Things Must Pass: The Rise and Fall of Tower Records”. Schaut Euch den Trailer hier an: