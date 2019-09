„Universal Inside 2019“: Bands sind tot, MTV Unplugged auch und Shirin David singt mit Xavier Naidoo

Das wird Dich auch interessieren





Hier gibt es „insides from the horses mouth“ und „zwar Frisch vom Fass“, heißt es zur Begrüßung bei Universals-Jahrestagung, und man hat keine große Zeit zu überlegen, wer Pferdezähne, Pferdezungen oder Pferdespeichel eigentlich in Fässern abfüllt. Denn das größte Pferd des Musikmarkts, es ist schon eingeritten. Steht auf der Bühne der charmanten Verti Music Hall, der brandneuen Mehrzweckkonzterthalle Berlins, die laut Universal ein Beweis dafür ist, dass nicht nur Fans von Musik träumen, „sondern Investoren auch“. Applaus. 2019 ist der Musikmarkt wieder gewachsen. Um 9,7 Prozent weltweit, in Deutschland immerhin um 8,4 Prozent. Und das obwohl 2018 doch ein Jahr der Stagnation war.

Aber Universal sagt, das alles ist möglich, weil man „viele neue, kritische Musts der Künstlervermarktung“ herausarbeiten konnte. Im Zeitalter der Digitalisierung – das hat Universal rausgefunden – braucht man digitale Inhalte. Deswegen gibt es bei dem Plattenriesen in Berlin jetzt ein Studio für Videoproduktionen. Und eigene YouTube-Kanäle hat man auch — einen für Schlager- und einen für Kindermusik. Die Branche hat sich in den letzten 15 Jahren stark gewandelt, sagt der Europa-Chef Frank Briegmann. Da sind nicht nur dieses Internet, und die Smartphones, sondern auch der Ruf nach einer gerechteren Gesellschaft. Universal hat deswegen nun eine „Better Together Initiative“ für Gleichberechtigung und Diversität.

Frauen in der Geschäftsführung? Fehlanzeige.

Trotzdem ist keiner, der nach und nach auf die Bühne gerufenen Abteilungsleiter von Virgin, Vertigo, Electrola — und wie sie nicht alle heißen — eine Frau. Jeder Chef ist ein Mann. Und jede Künstlerin, die auf die Bühne kommt, ob Sarah Connor, Shirin David oder Freya Ridings bekommt einen Blumenstrauß. Die Männer aber — Ryan Tedder, Lewis Capaldi und Max Raabe — bekommen keinen. Die Künstlerinnen werden anmoderiert als „starke Frau“ (Sarah Conner) oder „attraktive Frau“ (Shirin David). Wie schön oder stark aber Ryan Tedder, Lewis Capaldi oder Max Raabe sind, das kommentiert niemand. Für die „Better Together Initiative“ kann es also ein noch nicht ganz so starkes Jahr gewesen sein wie für den Musikmarkt. Universal macht mittlerweile mehr Umsatz mit Streaming als mit CDs. Mit 1,9 Milliarden Streams ist Billie Eilishs WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO das meistgestreamte Debüt einer Künstlerin. Aber ganz tot ist die CD eben auch noch nicht.

Denn Rammstein haben von ihrem Album RAMMSTEIN in der ersten Verkaufswoche 50 Prozent mehr CDs verkauft als noch vor zehn Jahren von LIEBE IST FÜR ALLE DA. Was soll man sagen: Der Billie-Eilish-Hörer ist die Zukunft, der Rammstein-Hörer die Vergangenheit. Seine allergrößten Erfolge feiert Universal aber mit HipHop, genauer mit deutschsprachiger Hip Hop. Im Pop ist es umgekehrt. Hier interessiert der Deutschpop weniger, der Internationale Pop ist viel gestreamter. „Wir lieben unsere HipHop-Artists. No Doubt“, sagt Tom Bohne, der President Musik Domestic. Denn im HipHop lassen sich Boxen mit Preisen von über 60 Euro verkaufen, man könne sich auch trauen, jetzt noch teurere Boxen anzubieten — bis zu 100 Euro. Applaus, Applaus. Aber Universal will, dass auch andere Genres wieder abverkaufen. Deutschpop. Rock. EDM. „Wir greifen in allen Genres an“, sagt Tom Bohne. Sarah Connor sagt, Universal, das sind ihre Soldaten. Sie bekommt Gold.

Ryan Tedder setzt sich neben einen Strauch auf eine Couch auf der Bühne, und sagt, das Musikgeschäft ändere sich unfassbar schnell. Gerade sei er mit One Republic noch unfassbar erfolgreich, dann habe er eine kurze Pause eingelegt, und nun seien Bands plötzlich out. Bei Kiss FM habe man ihm gesagt, nur zwei von 40 sogenannten Slots halte der Radiosender für Band-Musik reserviert. Vorsichtshalber sieht man im neuen One-Republic-Video nur Ryan Tedder, wie er tanzt. Er könnte also ein Solokünstler und damit 2019-fähig sein. Allerdings fehlt der Single „Wanted“ ein Featuring. Featurings aber sind wichtig, sind Cross Promotion.

Wer in Deutschland ein „MTV Unplugged“ aufnehmen möchte, braucht für jeden Song ein Featuring

Shirin David interessiert sich für Cross Promotion in die Vergangenheit. Ihre nächste Single hat ein Featuring von Xavier Naidoo. Wer in Deutschland ein „MTV Unplugged“ aufnehmen möchte, braucht für jeden Song ein Featuring. So singt Max Raabe mit Samy Deluxe und Mr Lordi von der Band Lordi. Es ist ein Cross Promotion Hard Hallelujah. MTV Unplugged ist nicht das, was es mal war, es ist hungrig nach immer neuen Zielgruppen. So hungrig, es hat Santiano mit einem Unplugged beehrt und Alligatoah und Angelo Kelly featuren mit. Howard Carpendale singt derweil Ti Amo in den Abbey Road Studios – pünktlich zu 50 Jahre ABBEY ROAD. Im Video dazu läuft er immer wieder über besagte Straße. Man weiß nicht, wo das alles hinführen soll.

Marius Müller-Westernhagen hat seinen PFEFFERMINZ PRINZ — pünktlich zu 50 Jahre Woodstoock — in Woodstock aufgenommen. Das lag nahe, geradezu auf der Hand, oder dem Pferdefuß — man weiß es nicht. Nächstes Jahr wenigstens ist 250 Jahre Beethoven. Universal schreibt ihn BTHVN, weil heute alles kürzer ist. Vikingur Olafsson hat BTHVNS Mondscheinsonate nochmal aufgenommen. Aber auch ATCs erst 19 Jahre altes „All Around The Word“ feiert 2019 dank DJ R3hab große Erfolge. Er steht auf der Bühne, dreht an Reglern, die nichts zu regeln scheinen. Alles, was war, ist jetzt schon Klassik.

So bekommt der neue Breakthrough-Artist Lewis Capaldi eine Sonnenbrille aus Rohlingen, weil er doch 1,5 Billionen Streams geschafft hat. Er setzt sie auf. Er sagt, es sei ihm wichtig als Künstler ernst genommen zu werden. Wanda aus Österreich kommen dann und spielen einen Streaming-optimierten Song ohne Strophe und Bridge. Es ist immer nur ein Refrain. Er geht so: „ Können wir bitte bald nach Hause gehen?!“